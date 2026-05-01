Скільки заробляють держслужбовці в Україні — інфографіка
Кількість держслужбовців
- 108 тис. працюють у центральних органах виконавчої влади;
- 23,2 тис. — у місцевих державних адміністраціях;
- 34,2 тис. — в органах судової влади.
Зарплати у центральних органах влади
- Антимонопольний комітет України — 95 900 грн;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комун. послуг (НКРЕКП) — 95 300 грн;
- Рахункова палата — 80 800 грн;
- Апарат Верховної Ради України — 79 000 грн;
- Державна митна служба України — 76 600 грн;
- Державне управління справами — 75 500 грн;
- Міністерство цифрової трансформації України — 73 200 грн;
- Державна аудиторська служба України — 72 300 грн;
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — 71 900 грн;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — 71 400 грн;
- Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 69 900 грн;
- Секретаріат Кабінету Міністрів України — 69 400 грн;
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 68 000 грн;
- Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСР) — 66 600 грн;
- Міністерство юстиції України — 65 300 грн;
- Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 65 100 грн;
- Міністерство фінансів України — 64 300 грн;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) — 63 500 грн;
- Національна комісія зі стандартів державної мови — 61 400 грн.
Яка пенсія в Іспанії в 2026 році (максимальний, середній та мінімальний розмір)
ПартнерськаSense Bank розширює можливості для бізнесу: банківські гарантії без бюрократії
Авіакомпанії переосмислюють досвід: ліжка та душові на борту (фото)
День фінансів: зміни з 1 травня, заробітки держслужбовців, початок реформи в армії
Затримки виплат при народженні дитини: у Мінсоцполітики назвали причину
Бізнес просить владу скасувати пільгове оподаткування посилок