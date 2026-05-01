Місце для вашої реклами

Скільки заробляють держслужбовці в Україні — інфографіка

Зарплата
У березні 2026 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні становила 58,64 тис. грн, тоді як на обласному рівні — 35,8 тис. грн.
Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, яке регулярно публікує інформацію про оплату праці у державному секторі у «Дашборді».

Кількість держслужбовців

За даними Мінфіну, загальна чисельність працівників державних органів, яким нарахували зарплату у березні, становила 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.
З них:
  • 108 тис. працюють у центральних органах виконавчої влади;
  • 23,2 тис. — у місцевих державних адміністраціях;
  • 34,2 тис. — в органах судової влади.

Зарплати у центральних органах влади

Середній рівень зарплат у березні був таким:
  • Антимонопольний комітет України — 95 900 грн;
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комун. послуг (НКРЕКП) — 95 300 грн;
  • Рахункова палата — 80 800 грн;
  • Апарат Верховної Ради України — 79 000 грн;
  • Державна митна служба України — 76 600 грн;
  • Державне управління справами — 75 500 грн;
  • Міністерство цифрової трансформації України — 73 200 грн;
  • Державна аудиторська служба України — 72 300 грн;
  • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — 71 900 грн;
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — 71 400 грн;
  • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 69 900 грн;
  • Секретаріат Кабінету Міністрів України — 69 400 грн;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 68 000 грн;
  • Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСР) — 66 600 грн;
  • Міністерство юстиції України — 65 300 грн;
  • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 65 100 грн;
  • Міністерство фінансів України — 64 300 грн;
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) — 63 500 грн;
  • Національна комісія зі стандартів державної мови — 61 400 грн.
У Мінфіні уточнюють, що наведені суми включають не лише базову зарплату, а й додаткові виплати. Йдеться про компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу при звільненні та інші передбачені законодавством нарахування.
Дані формуються на основі щомісячного оновлення спеціального аналітичного інструменту — дашборду, який відображає рівень оплати праці та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової системи.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
Місце для вашої реклами
