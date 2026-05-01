Скільки заробляють держслужбовці в Україні — інфографіка Сьогодні 17:00

Зарплата

У березні 2026 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні становила 58,64 тис. грн, тоді як на обласному рівні — 35,8 тис. грн.

Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів, яке регулярно публікує інформацію про оплату праці у державному секторі у «Дашборді».

Кількість держслужбовців

За даними Мінфіну, загальна чисельність працівників державних органів, яким нарахували зарплату у березні, становила 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

108 тис. працюють у центральних органах виконавчої влади;

23,2 тис. — у місцевих державних адміністраціях;

34,2 тис. — в органах судової влади.

Зарплати у центральних органах влади

Середній рівень зарплат у березні був таким:

Антимонопольний комітет України — 95 900 грн;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комун. послуг (НКРЕКП) — 95 300 грн;

Рахункова палата — 80 800 грн;

Апарат Верховної Ради України — 79 000 грн;

Державна митна служба України — 76 600 грн;

Державне управління справами — 75 500 грн;

Міністерство цифрової трансформації України — 73 200 грн;

Державна аудиторська служба України — 72 300 грн;

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — 71 900 грн;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — 71 400 грн;

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 69 900 грн;

Секретаріат Кабінету Міністрів України — 69 400 грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 68 000 грн;

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСР) — 66 600 грн;

Міністерство юстиції України — 65 300 грн;

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 65 100 грн;

Міністерство фінансів України — 64 300 грн;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) — 63 500 грн;

Національна комісія зі стандартів державної мови — 61 400 грн.

Створено за допомогою ШІ

У Мінфіні уточнюють, що наведені суми включають не лише базову зарплату, а й додаткові виплати. Йдеться про компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу при звільненні та інші передбачені законодавством нарахування.

Дані формуються на основі щомісячного оновлення спеціального аналітичного інструменту — дашборду, який відображає рівень оплати праці та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової системи.

