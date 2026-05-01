Пільги при оформленні ID-картки: що потрібно знати Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Паспорт у вигляді ID-картки

Перший паспорт громадянина України, який оформлюється з 14 років, видається безкоштовно. Для інших категорій громадян передбачено можливість часткового звільнення від сплати адміністративного збору. Законодавство дозволяє органам місцевого самоврядування компенсувати частину вартості адміністративної послуги та/або бланка за рахунок місцевих бюджетів.

Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

З 1 січня 2026 року діє компенсація вартості оформлення або обміну документів, зокрема замість втрачених чи викрадених. Вона становить 50% від вартості адміністративної послуги.

Хто звільняється від сплати збору

Адміністративний збір не справляється за оформлення паспорта особам, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Це правило застосовується також до осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи відповідно до законодавства. Обов’язковою умовою є подання заяви протягом одного року з дня звільнення та надання документа, що підтверджує відповідний факт.

документи для обміну паспорта громадянина України у разі закінчення строку його дії можна подати протягом одного місяця до дати завершення строку дії документа. У такому випадку паспорт, який підлягає обміну, після прийняття документів повертається власнику. Під час отримання нового документа цей паспорт необхідно здати.

Якщо паспорт потрібно обміняти через інші обставини, наприклад, зміну даних або непридатність документа для використання, то заяву та необхідні документи слід подати протягом одного місяця з моменту виникнення таких обставин.

