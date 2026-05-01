Куди вкласти гроші навесні 2026 року, щоб накопичити Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

В Україні зібрати значні заощадження складно. Війна, найнижча зарплата в Європі, висока інфляція і девальвація гривні — ключові перепони. Водночас, навіть за нинішніх обставин, жити на відсотки з інвестицій можливо.

У кожного свої потреби, витрати та сімейний бюджет. Однак, як приклад, візьмемо необхідний дохід на місяць в 30 тис. грн. Це середня зарплата в Україні, а отже, на життя цього має вистачати. Тому потрібні такі заощадження, пасивний дохід від яких дозволить щомісяця отримувати ці кошти.

Скільки треба накопичити, аби мати такі доходи за різних варіантів інвестицій. Про це йдтеться у статті Мінфін , ми вибрали основне.

Депозит

Середня ставка за депозитами у гривні в українських банках наразі становить 12,93%. Найщедріші ж банки пропонують 16,75% річних. Водночас варто враховувати, що дохід від банківських вкладів оподатковується за ставкою 18% ПДФО + 5% військового збору. Таким чином, реальний максимальний заробіток становить 12,1%.

Далі від цієї ставки віднімаємо 7% — стільки ми маємо докласти за рік до тіла депозиту, аби він не знецінився. Як наслідок, на витрати ми можемо спрямувати 5,1% від суми на рахунку.

Для того, щоб депозит приносив 360 тис. грн на рік за «чистої дохідності» 5,1%, в банку потрібно розмістити 7,06 млн грн.

ОВДП

Як альтернативу депозитам, можна розглянути вигідніші державні облігації. На останньому аукціоні Мінфін розмістив ОВДП із погашенням приблизно через рік із дохідністю в 15,15% річних.

Ця ставка нижча за пропозицію найщедріших банків, але значна перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується.

Тому від 15,15% віднімаємо 7%, які забезпечуватимуть зростання скарбнички, і на життя можна буде витрачати 8,15%.

За таких умов потрібно купити ОВДП на 4,42 млн грн, і щомісяця ми зможемо витрачати 30 тис. грн доходів.

Валюта

Якщо накопичувати кошти у валюті, то розрахунок необхідної суми трохи відрізнятиметься. По-перше, визначимо, скільки нам треба доларів, щоб впродовж року витрачати ті самі 360 тис. грн. Виходитимемо з офіційного курсу 43,94. В цьому випадку річний дохід має становити $8,19 тис. Зрозуміло, що з часом курс змінюватиметься, але в довгостроковій перспективі його коливань ми не знаємо, тому тут не враховуватимемо.

Водночас ми можемо прогнозувати доларову інфляцію. За останні 25 років середнє зростання цін у США становило 2,5% на рік; виходитимемо з того, що і надалі він буде таким. Тому від дохідності доларового активу відніматимемо саме стільки, щоб компенсувати знецінення грошей.

Тримати банківський депозит у доларах, щоб жити на відсотки, не має сенсу. Середні ставки з річними вкладами становлять 1,3%, тобто, навіть до вирахування податків, нижче інфляції. За цих умов гроші з роками просто знецінюватимуться, навіть якщо нічого на себе не витрачати.

Більше можна отримати завдяки доларовим ОВДП. Востаннє Міністерство фінансів розміщувало їх із дохідністю 3,22%. Коли відняти частку на поповнення заощаджень, дохідність для витрат становитиме 0,72%.

За таких умов, аби щороку чистими мати $8,19 тис., потрібно тримати у доларових облігаціях $1,14 млн — а це в еквіваленті фантастичні 50 млн грн.

REIT-фонди

Давно відомий спосіб інвестицій у Західних країнах, що стрімко набуває популярності і в Україні. Це інвестиції коштів у фонди, які, зі свого боку, вкладають їх у нерухомість. Різні фонди можуть спеціалізуватися на житловій, комерційній, промисловій нерухомості. Інвестори, отримуючи частку у фонді, фактично володіють часткою у всій нерухомості.

Для інвесторів у REIT-фонди є два джерела доходів:

перший — від оренди нерухомості, ці кошти виплачуються інвесторам як дивіденди.

другий — це подорожчання сертифікатів фонду завдяки зростанню вартості нерухомості. Скористатись цими грошима інвестор зможе, продавши свою частку у фонді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.