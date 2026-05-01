ВПО з ТОТ можуть отримати 2 млн грн на житло: як подати заяву

З 1 травня в Україні починається новий етап програми «єВідновлення», у межах якого українці із тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни зможуть забронювати житлові ваучери на 2 млн грн через застосунок «Дія».

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Загалом 3300 родин зможуть отримати житлові ваучери номіналом до 2 млн грн.

Подати звернення на замовлення коштів можна через застосунок Дія. Після цього оператор програми — Укрпошта — перевіряє наявність фінансування. У разі його підтвердження заявник протягом 5 днів отримує повідомлення про успішне замовлення.

Як можна використати ваучер

Отримані кошти можна спрямувати на:

придбання квартири або будинку;

інвестування в будівництво;

погашення іпотечного кредиту.

Можливість доступна лише для заявників, чиї заявки вже затверджені відповідними комісіями.

«У людини є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса. Якщо замовлені кошти не використають, вони повертаються на рахунок оператора та їх спрямують наступним заявникам у черзі», — зауважила очільниця уряду.

Процедура бронювання та використання коштів

Подання заяви

Звернення про бронювання коштів подається через застосунок «Дія». Надалі така можливість буде доступна також через портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Перевірка фінансування

«Укрпошта» перевіряє наявність коштів для фінансування заявки.

Підтвердження бронювання

У разі наявності фінансування заявник отримує підтвердження протягом п’яти днів. Якщо коштів тимчасово немає, заявка потрапляє до електронної черги.

Оформлення угоди

Після бронювання надається 60 днів для укладення договору купівлі житла у нотаріуса. Нотаріус перевіряє об’єкт нерухомості, реєструє угоду та вносить дані до відповідного реєстру, після чого кошти резервуються.

Якщо кошти планують використати як перший внесок або для погашення іпотеки, спочатку необхідно звернутися до банку. Фінустанова має погодити кредит і можливість використання ваучера, оскільки кошти надходитимуть від держави через «Укрпошту».

Перерахування коштів

«Укрпошта» перераховує кошти на рахунок продавця нерухомості або банку-кредитора відповідно до умов укладеного договору.

Якщо протягом 60 днів угоду не укладено, бронювання скасовується, кошти повертаються до програми, а заявку можна подати повторно.

