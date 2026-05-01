Скільки коштуватиме куб газу в новому сезоні Сьогодні 12:00 — Енергетика

Постачальники газу для побутових споживачів оновили свої річні пропозиції та оприлюднили цінники на травень.

На ринку газу для населення нині працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи. І їх дію продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року, пише Газправда

Річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.

Ще 4 постачальники газу пропонують як річні, так і місячні змінні ціни. Місячні тарифи у травні знизилися і коливаються від 8,46 до 29,20 гривні за куб.

Читайте також Нові рахунки за газ: що зміниться з жовтня 2026 року

Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. На місячні, фактично ринкові ціни, споживачі можуть перейти хіба що за власним бажанням. Самовільно переводити клієнтів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.

Ціна на газ у травні 2026 року

Назва підприємства Базова річна пропозиція(діє з 1 травня 2026 р. до 30 квітня 2027 р., ціна газу не змінюється протягом року) Комерційна пропозиція(діє протягом травня 2026 року, ціна газу може змінюватись щомісяця) ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 7,96 - ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" 7,96 - ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 - ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 - ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" 8,20 29,20 ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" 9,99 28,99

Переважна більшість побутових споживачів — близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств є клієнтами ГК «Нафтогаз України». Її тариф — 7,96 грн за куб — діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

До цього Finance.ua зазначав , що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.

Постанова передбачає оновлення підходів до формування рахунків за послуги розподілу природного газу. Зокрема, визначено чіткий перелік інформації, яка має міститися у платіжних документах.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв , що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом. Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.

