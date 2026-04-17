Нові рахунки за газ: що зміниться з жовтня 2026 року Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

В Україні змінюють платіжки за газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.

Що зміниться в платіжках

Постанова передбачає оновлення підходів до формування рахунків за послуги розподілу природного газу.

Зокрема, визначено чіткий перелік інформації, яка має міститися у платіжних документах. Це відповідає вимогам Закону України «Про ринок природного газу» та імплементує положення директиви ЄС 1788/2024 щодо мінімальних стандартів виставлення рахунків у газовій сфері.

Також документом встановлено єдиний шаблон, зразок і форму рахунка.

Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року.

Постанова передбачає можливість надання споживачам єдиного платіжного документ (а на оплату як постачання природного газу, так і його розподілу) на одному аркуші.

Водночас така можливість має реалізовуватися на рівних і недискримінаційних умовах для всіх постачальників із дотриманням вимог законодавства щодо розмежування діяльності.

Крім того, споживачі зможуть обирати формат отримання рахунка — паперовий або електронний.

У платіжках передбачено розміщення актуальної інформації, яку на регулярній основі визначатиме регулятор.

Споживачі зможуть обирати формат отримання рахунка — паперовий або електронний

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв , що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом. Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.

