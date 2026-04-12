0 800 307 555
укр
Чи зростуть тарифи на світло і газ в Україні: відповідь експерта

Особисті фінанси
84
Тарифи на електроенергію та газ для населення зростуть на чверть
В Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «УНІАН».

Наскільки можуть зрости ціни

Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.
Омельченко зазначив, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, зважаючи на прийняття Верховною Радою закону про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС.
«Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд», — прогнозує він.

Чому підвищення неминуче

Ключова причина майбутнього зростання тарифів — складний фінансовий стан енергетики.
І хоча політики не хочуть піднімати ціни на такі послуги під час війни, «Нафтогаз» фактично не має достатніх ресурсів, а в енергетичному секторі накопичилися значні борги.
У таких умовах уряд змушений переглядати тарифи, щоб уникнути кризи в енергетиці.

Перегляд тарифів для бізнесу

Експерт також звернув увагу на необхідність перегляду граничних цін на електроенергію для бізнесу.
«Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини. Треба більше застосовувати якісь конкурентні чинники, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб’єктів», — додав Омельченко.
Нагадаємо, Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послугиТарифи на електроенергіюЦіни на газТарифи
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems