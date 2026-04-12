Чи зростуть тарифи на світло і газ в Україні: відповідь експерта

Тарифи на електроенергію та газ для населення зростуть на чверть

В Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «УНІАН».

Наскільки можуть зрости ціни

Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.

Омельченко зазначив, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, зважаючи на прийняття Верховною Радою закону про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС.

«Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд», — прогнозує він.

Чому підвищення неминуче

Ключова причина майбутнього зростання тарифів — складний фінансовий стан енергетики.

І хоча політики не хочуть піднімати ціни на такі послуги під час війни, «Нафтогаз» фактично не має достатніх ресурсів, а в енергетичному секторі накопичилися значні борги.

У таких умовах уряд змушений переглядати тарифи, щоб уникнути кризи в енергетиці.

Перегляд тарифів для бізнесу

Експерт також звернув увагу на необхідність перегляду граничних цін на електроенергію для бізнесу.

«Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини. Треба більше застосовувати якісь конкурентні чинники, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб’єктів», — додав Омельченко.

Нагадаємо, Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.

