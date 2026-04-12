Чи зростуть тарифи на світло і газ в Україні: відповідь експерта
В Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «УНІАН».
Наскільки можуть зрости ціни
Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.
Омельченко зазначив, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, зважаючи на прийняття Верховною Радою закону про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС.
«Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд», — прогнозує він.
Чому підвищення неминуче
Ключова причина майбутнього зростання тарифів — складний фінансовий стан енергетики.
І хоча політики не хочуть піднімати ціни на такі послуги під час війни, «Нафтогаз» фактично не має достатніх ресурсів, а в енергетичному секторі накопичилися значні борги.
У таких умовах уряд змушений переглядати тарифи, щоб уникнути кризи в енергетиці.
Перегляд тарифів для бізнесу
Експерт також звернув увагу на необхідність перегляду граничних цін на електроенергію для бізнесу.
«Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини. Треба більше застосовувати якісь конкурентні чинники, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб’єктів», — додав Омельченко.
Нагадаємо, Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.
