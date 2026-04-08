Україна інтегрує ринок електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку ЄС

7 квітня ВР прийняла Закон щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики № 12087-д.

Документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Що передбачає:

створення правових засад для об’єднання ринків (market coupling) «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі (щоб торгівля електроенергією відбувалася узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день);

імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та запровадження механізмів забезпечення потужності;

врегулювання взаємодії між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією;

розвиток нових гнучких інструментів ринку, зокрема діяльності з агрегації та управління попитом (з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об’єднувати невеликі джерела енергії (агрегація) та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію);

посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об’єднань та інституту активного споживача.

Безпека постачання:

запроваджуються плани готовності до ризиків;

посилюється координація з регіональними центрами;

забезпечується відповідність вимогам ENTSO-E (українська енергосистема буде працювати за стандартами та правилами європейської мережі передачі електроенергії (ENTSO-E), щоб забезпечити безпеку та сумісність із країнами ЄС).

«В умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру цей Закон суттєво посилює енергетичну безпеку держави. Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи», — сказав заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

Прийняття Закону є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом Європейського Союзу, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави, розвитку конкурентного середовища на ринку електричної енергії та розширенню участі України у європейських енергетичних ринках.

