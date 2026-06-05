У 15 регіонах росії запровадили обмеження на продаж бензину Сьогодні 18:40 — Енергетика

На півострові з 4 червня повністю обмежили продаж бензину за готівку

Щонайменше у 15 регіонах росії, а також на окупованих територіях України запровадили обмеження на продаж бензину.

Про це повідомляє Mind з посиланням на російські ЗМІ.

За їхніми підрахунками, дефіцит пального або ліміти на його продаж із кінця травня — початку червня фіксується в Рязанській, Курській, Бєлгородській, Псковській, Томській, Мурманській, Воронезькій, Орловській, Новгородській і Московській областях, у Красноярському і Камчатському краях, у Республіці Карелія, а також у Москві, Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Криму.

У Криму заборонили продаж бензину за готівку

На півострові з 4 червня повністю обмежили продаж бензину за готівку. Окупаційний глава регіону Сергій Аксьонов заявив, що це нібито «на кілька днів». За раніше придбаними талонами пальне реалізовуватиметься по 20 л на одну особу.

«З метою дотримання законності та справедливості, а також для запобігання зловживанням, з операторами паливного ринку досягнуто домовленості про те, що на кожній АЗС чергуватимуть посадові особи з числа керівництва муніципалітетів та республіканських відомств, які фіксуватимуть номери автомобілів фізичних та юридичних осіб, що заправлятимуться за талонами», — написав Аксьонов.

Ліміти діють і в інших регіонах росії

По всій мережі автозаправних станцій «ОРТК» у Москві та Московській області обмеження продажу палива ввели 30 травня. Бензин відпускають не більше 60 л на одну особу, дизельне паливо — не більше 100 л.

В офісі «ОРТК» повідомили виданню, що обмеження діятимуть до нового розпорядження. Конкретну причину введених лімітів не уточнюють. На інших АЗС у столиці та області загальних обмежень немає, але ліміти можуть з’являтися на окремих станціях, розповіли ЗМІ в У «Роснефті» та «Татнефті». У «Лукойлі» заявили, що на дизель обмежень немає, а бензин продають по 100 л на одну особу.

У «Роснефті» та «Татнефті» розповіли виданню, що на їхніх заправках загальних обмежень немає, але ліміти можуть з’являтися на окремих АЗС.

Як пише SOTAvision, жителі Москви пов’язують обмеження з санкціями, говорять про загальне подорожчання. Бак, який раніше заправляли за 2 тис. руб. (980 грн), тепер можна заповнити лише за 2,7−2,8 тис. руб. (1300 грн). Мешканці сказали журналісту, що «готуються до гіршого».

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