Як змінювалися тарифи на комунальні послуги в Україні 08.04.2026, 09:50 — Особисті фінанси

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні ніколи не були виключно економічною категорією. Вони формувалися на перетині політики, соціальних ризиків і зовнішніх факторів — від цін на імпортний газ до умов співпраці з міжнародними кредиторами.

За останнє десятиліття країна пережила кілька принципово різних моделей тарифоутворення: від різкого ринкового вирівнювання після 2014 року до часткового повернення до адміністративного контролю під час повномасштабної війни.

У цьому матеріалі Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.

Як формувалися тарифи на комунальні послуги в Україні: від незалежності до 2000-х

Сучасна тарифна політика в Україні багато в чому є наслідком рішень, ухвалених ще у 1990-х і 2000-х роках. Саме тоді сформувалася модель, у якій ціни на газ, електроенергію, воду та опалення визначалися не ринком, а соціальною доцільністю. Низькі тарифи стали інструментом стримування бідності, але водночас — причиною системних проблем, які накопичувалися роками.

1990-ті роки: тарифи як інструмент виживання

Після розпаду СРСР Україна опинилася в умовах глибокої економічної кризи. Падіння виробництва, гіперінфляція і різке скорочення доходів населення не залишали державі простору для ринкових експериментів у сфері тарифів.

У 1992−1995 роках Україна поступово виходила з рублевої зони і перейшла на карбованці, а комунальні послуги коштували в буквальному сенсі копійки. Так, у Києві за світло платили 15 коп. за 1 кВт·год. До 1995 року ціна на електроенергію збільшилася до 450 купоно-карбованців за кіловат.

Вартість холодного водопостачання та водовідведення піднялася від 60 коп. до 15 800 купоно-карбованців за куб. метр. Ціна за опалення зросла від 16 коп. до 350 купоно-карбованців. Середня зарплата зросла від 1 тис. 523 до 3 млн 208 тис. купоно-карбованців.

За газ 1992 року платили 21 коп., а 1995-го — 380 купоно-карбованців.

Від моменту отримання незалежності Україна поступово знижувала рівень споживання газу. До слова, саме тоді розпочалося газове протистояння росії та України.

У серпні 1993 року росія на 5 днів навіть припиняла постачати газ, однак, зрештою, змушена була домовлятися. 1994 року було підписано розраховану на 10 років угоду про постачання газу Україні та транзит до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС).

За постачання газу Україна розплачувалась спочатку відмовою від закордонних активів колишнього радянського союзу (у 1994−1995 роках) та несправедливим поділом Чорноморського флоту. 1997 року отримувала паливо користуючись з погашення орендної плати за перебування Чорноморського флоту рф у Криму до 2017 року, а 1998 року рф постачала Україні газ виключно як оплату за транзит.

1996 року Україна перейшла на гривню. За світло треба було заплатити 8 коп. за кВт·год, за газ — 22 коп., за холодну воду — 11 коп. за кубометр, опалення — 50 коп. за кубічний метр. Середня зарплата становила 103,28 грн.

Такі ціни трималися ще рік, а 1998-го трохи зросли: за світло — 10 коп., за холодну воду — 38 коп. за кубометр. Ціни на газ та опалення не змінилися. Середня зарплата зросла до 136,82 грн.

Динаміка тарифів на комунальні послуги (1992−1998)

Послуга 1992 1995 1996 1998 Динаміка Електроенергія (за 1 кВт/год) 15 коп. 450 купоно-карбованців 8 коп. 10 коп. Стрибок → падіння → зростання Газ 21 коп. 380 купоно-карбованців 22 коп. 22 коп. Стрибок → стабільність Вода (за 1 куб. м) 60 коп. 15 800 купоно-карбованців 11 коп. 38 коп. Різкий стрибок → падіння → зростання Опалення 16 коп. 350 купоно-карбованців 50 коп. 50 коп. Стрибок → фіксація

2000-ні роки: газові війни

Від 2000 до 2005 року комунальні послуги залишалися незмінними: 16 коп. за кВт·год електроенергії, 82 коп. за холодну воду, 17 коп. за газ і 8 коп. за кв. м за опалення. Середня зарплата зросла від 180,97 до 640,86 грн.

2006 року комунальні послуги подорожчали. За світло треба було платити 24 коп. за кВт·год, холодна вода коштувала 1,48 грн за куб. м, газ — 31 коп. за куб. м, опалення — 1,6 грн за кв. м. Середня зарплата становила 864,91 грн.

2009 року відбулося наступне відчутне подорожчання. За холодну воду вже потрібно було заплатити 2,86 грн, за газ 48 коп. за куб. м, опалення — 2,38 грн за кв. м. Середня зарплата зросла до 1 665 грн.

Наступного року ціна на газ зросла до 79 коп. за куб. м. Така ціна трималася до 2013 року. Вартість опалення зросла від 2,38 до 2,91 грн.

Варто зауважити, що від 1999 року росія використала «газове питання» в новий спосіб, який дозволяв одночасно послабити обороноздатність України і посилити збройні сили рф. У 1999−2001 роках Україна в обмін на газ поступалася росії різноманітними видами озброєння. Разом із цим росія продовжувала звинувачувати Україну в крадіжках газу з транзитної труби.

Кульмінацією стали так звані «газові війни» 2005−2006 і 2008−2009 років. 2009 року росія повністю припинила постачання газу в Україну і транзит до Європи після цінового ультиматуму, що спричинило енергетичну кризу.

19 січня 2009 року «Газпром» і «Нафтогаз» підписали десятирічний контракт, відмовившись від посередників і перейшовши до прямих поставок газу.

Ціна була прив’язана до світових ринків (базово — 450 доларів за тисячу кубометрів), транзит — 1,7 долара. Угода передбачала принцип «бери або плати»: Україна мала щороку закуповувати щонайменше 52 млрд кубометрів або сплачувати штрафи, які взимку сягали 300%, а влітку — 150% від вартості невибраного газу.

Це означало поступову відмову від політично «дешевого» газу і заклало основу для подальшого зростання тарифів.

У підсумку 2000-ті роки стали періодом, коли газ остаточно перетворився на інструмент впливу — і саме це визначило як майбутні конфлікти, так і необхідність болісних тарифних реформ у наступному десятилітті.

Динаміка тарифів на комунальні послуги (2000−2013)

Послуга 2000-2005 2006 2009 2010-2013 Динаміка Електроенергія (за 1 кВт/год) 16 коп. 24,4 коп. 24,4 коп. 28 коп. (з 2012, до 150 кВт/год) Стабільність → зростання Газ (за куб. м) 17 коп. 31 коп. 48 коп. 79 коп. Поступове зростання Вода (за 1 куб. м) 82 коп. 1,48 грн 2,86 грн 2,86 грн Стабільність → різке зростання Опалення (за кв. м) 8 коп. 1,6 грн 2,38 грн 2,91 грн Різке зростання → подальше підвищення

2014−2016 роки: ключовий етап

Період після Революції гідності став точкою найбільшого зламу тарифної політики.

До 2014 року тарифи на газ, тепло й електроенергію для населення залишалися значно нижчими за економічно обґрунтований рівень. Це компенсувалося бюджетом і створювало хронічний дефіцит у секторі.

Найбільше тарифи зросли у 2014−2016 роках. Так, 2014-го ціни піднялися на 123%. Електроенергія подорожчала до 42 коп. за кВт·год, кубометр холодної води став коштувати 7,46 грн, за газ довелося платити 1,09 грн за куб. м, а опалення підскочило в ціні до 9,22 грн за кв. м. Середня зарплата становила 3 167 грн. У деяких сім’ях платіжки забирали більше ніж 15−20% доходу.

У 2016−2017 роках ціни були наступними: світло — 1,29 грн за кВт·год, холодна вода — 13,77 грн за куб. м, газ — 6,88 грн за куб. м, опалення — 32,97 грн за кв. м. Середня зарплата становила 4 362 грн.

Ці зміни були частиною ширшої реформи енергоринку. Водночас вони стали серйозним соціальним шоком: витрати домогосподарств на комунальні послуги різко зросли, а їхня частка в бюджеті сімей почала стабільно збільшуватися.

Окремим прикладом змін стала електроенергетика: після впровадження формули «Роттердам+» 2016 року оптова ціна електроенергії зросла приблизно на 19%. Це вплинуло на всю тарифну систему.

Динаміка тарифів на комунальні послуги (2014−2017)

Послуга До 2014 року 2014 2016-2017 Динаміка Електроенергія (за 1 кВт/год) Значно нижче ринку 42 коп. 1,29 грн Різке зростання Газ (за куб. м) Значно нижче ринку 1,09 грн 6,88 грн Стрімке зростання Вода (за 1 куб. м) Значно нижче ринку 7,46 грн 13,77 грн Різке зростання Опалення (за кв. м) Значно нижче ринку 9,22 грн 32,97 грн Стрімке зростання

Довідка Finance.ua Довідка Finance.ua: Формулу «Роттердам+» НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України) почала використовувати від квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік.

Орієнтиром була обрана ціна на вугільній товарної біржі в Роттердамі, яка враховує вартість палива газових марок в нідерландському вугільному хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен (індекс ARA, або API2).

Тобто в тариф на вироблену українськими ТЕС електрику закладалася середня вартість енергетичного вугілля в портах Амстердама, Роттердама і Антверпена за останні 12 місяців, плюс ціна доставлення в Україну.

Дія формули «Роттердам+» припинилася від 1 липня 2019 року в зв’язку з переходом до нового ринку електроенергії.

2018−2021 роки: спроба стабілізації

Від 2018 року тариф на електроенергію розділили: ті, хто використовував менш як 100 кВт електроенергії на місяць, платили по 90 коп. за кіловат, решта — по 1,68 грн. Такий розподіл тримався протягом трьох років. Від 1 січня 2021-го всі споживачі почали платити по 1,68 грн за кВт·год.

За холодну воду 2018 року треба було заплатити 15,49 грн за кубометр, 2019-го — 19,60, а у 2020 та 2021-му — 21,76 грн за куб. м. Тариф на газ для населення 2018 року становив 6,96 грн за куб. м, наступного року — 8,55 грн, 2020 року знизився до 5,87 грн, а від 1 січня 2021 року піднявся до 9,87 грн за кб. м (в Києві) та окремо за доставлення газу по 0,37 грн за кожен куб. м. Опалення від 2018-го подорожчало від 31,55 до 38,5 грн за кв. м 2019 року. Така ціна трималася до січня 2021 року включно. Середня зарплата зросла від 7 711 грн 2018 року до 14 017 грн 2021-го.

Від 1 січня 2021 року ціни на комунальні послуги в Україні різко зросли, що спричинило хвилю невдоволення серед українців. 19 січня уряд знизив ціну на газ до 6,99 грн за куб. м по всій країні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Максимальний становив 1,79 грн за кубометр.

Від 1 жовтня тарифи на електроенергію знизилися для деяких українців. Для громадян, які споживали менше за 250 кВт·год на місяць, ціна на електроенергію становила 1,44 грн за кВт. Ціни у платіжках українців, які споживали понад 250 кВт, залишилися незмінними — 1,68 грн за кВт·год.

Річні тарифи на газ в Україні від 1 жовтня залишилися незмінними — на рівні 7,8−14,9 грн за куб. м.

За тепло у листопаді 2021 року українці платили 22,6 грн кв. м.

Динаміка тарифів на комунальні послуги (2018−2021)

Послуга 2018 2019 2020 2021 Динаміка Електроенергія (за 1 кВт/год) 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 1,68 грн (січень), 1,44 грн <250 кВт/год (жовтень) Стабільність → різке підвищення → часткове зниження Газ (за куб. м) 6,96 грн 8,55 грн 5,87 грн 9,87 грн (січень), 6,99 грн (після корекції) Коливання з падінням → різке зростання → корекція урядом Вода (за 1 куб. м) 15,49 грн 19,60 грн 21,76 грн 21,76 грн Постійне зростання → стабільність Опалення (за кв. м) 31,55 грн 38,50 грн 38,50 грн 38,50 грн → 22,6 грн (листопад) Зростання → стабільність → зниження

Після 2022 року: період відносної фіксації та актуальні тарифи 2026-го

Початок повномасштабної війни 2022 року змінив логіку тарифної політики. Якщо у попередні роки держава поступово рухалася до ринку, то після 24 лютого 2022 року пріоритетом стала соціальна стабільність.

Від серпня 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців від моменту його завершення. Утім, під дію цього мораторію потрапляють не усі послуги, а лише газопостачання (йдеться як безпосередньо про ціну на газ, так і тарифи на доставку. — Ред.), тепло та гарячу воду. Натомість на електроенергію, вивезення сміття та холодну воду він не діє.

У листопаді минулого року членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій розповіла ЗМІ, що тарифи на тепло та гарячу воду визначаються індивідуально для кожного комунального підприємства, враховуючи стан його обладнання та витрати на паливо. Вони можуть різнитися для різних теплокомуненерго.

На газ і електроенергію мораторій не поширюється. Однак їхня ціна для населення залишається фіксованою через механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), в рамках якого уряд зобов’язує державні компанії продавати ресурс дешевше за ринкову ціну або давати кошти на компенсацію низької ціни.

Для майже всіх побутових споживачів в Україні — близько 98% або понад 12 млн домогосподарств — газ постачає «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Вона продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Компанія кожен раз продовжує умови цього тарифу, який називається «Фіксований». Цей тариф діє від початку повномасштабного вторгнення і його дія визначена до травня 2026 року.

Тариф на електроенергію для населення теж регульований державою, проте від 2022 року він уже змінювався, його підвищували у 2023−2024 роках. 22 жовтня 2025 року Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу (4,32 грн за кВт·год) до 30 квітня 2026 року. Для побутових споживачів, які використовують електроопалення, залишаються такі умови: до 2 000 кВт·год на місяць діє тариф 2,64 грн за кВт·год, а в разі споживання понад цей обсяг застосовується стандартна ставка 4,32 гривні за кВт·год. Тариф на електроенергію — єдиний для всієї території України.

Бабій розповіла, що система формування тарифів на водопостачання в Україні залежить від міста. Для водоканалів, які підпорядковуються НКРЕКП, діє умовне замороження тарифів для населення. Для юридичних осіб ціни встановлюються ринкові, а для побутових ринкові розрахунки набудуть чинності після закінчення воєнного стану.

Ціна опалення за квадратний метр в Україні 2026 року коливається від 20 до 80 грн залежно від типу системи, регіону та наявності лічильників тепла. Для більшості сімей у квартирах з централізованим опаленням це 35−50 грн за кв. м щомісяця взимку, тоді як автономне газове або теплова помпа можуть опустити цифру до 15−30 грн.

Розрахунок вартості опалення за квадратний метр враховує реальне споживання тепла — від 0,022 до 0,03 Гкал на кв. м за місяць у середньому — і дає чітку картину: у Києві для 60-метрової квартири рахунок часто сягає 2100−3 тис. грн, а в регіонах із кращою ізоляцією — значно менше.

Динаміка тарифів на комунальні послуги (2022−2026)

Послуга 2022 2023 2024 2025 2026 Динаміка Електроенергія (за 1 кВт/год) 1,68 грн / залежно від споживання 2,64 грн 4,32 грн 4,32 грн (звичайний), 2,64 грн до 2000 кВт 4,32 (звичайний), 2,64 до 2000 кВт Часткове підвищення → державне регулювання Газ (за куб. м) 7,96 грн (фіксований тариф) 7,96 грн 7,96 грн 7,96 грн 7,96 грн Фіксація тарифу через ПСО Вода (за 1 куб. м) Залежно від міста — — — — Умовне замороження тарифів для населення Опалення (за кв. м) 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн Залежно від системи та регіону; середнє централізоване 35-50, автономне 15-30

Як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на тарифи

У лютому цього року стало відомо, що тарифи на газ, світло, опалення та гарячу воду в Україні зростуть до ринкового рівня після закінчення повномасштабного вторгнення рф. Про це йдеться у тексті меморандуму співпраці України та МВФ.

Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках і може бути можливим лише після завершення війни.

Також в документі сказано, що відновлення енергетики вимагатиме від України поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення. Водночас уряд має забезпечити підтримку вразливих домогосподарств.

«До кінця червня 2026 року КМУ має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії», — зазначено в меморандумі.

Після ухвалення дорожньої карти планується здійснити поступове коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи разом із цим перегляд субсидій для захисту вразливих категорій населення. Таким чином, щоб забезпечити майбутнє підвищення тарифів, відповідний мораторій буде скасовано.

Варто зазначити, що навіть у періоди тривалих відключень електроенергії цієї важкої зими суми на платіжках продовжували зростати. Причину пояснив СЕО Yasno Сергій Коваленко виданню УНН . З його слів, на це впливають пусковий струм техніки, індивідуальні звички споживання та несвоєчасна передача показників лічильника.

«Тут варто говорити про те, як саме споживається електроенергія в ті години, коли світло є. Комусь достатньо раз увімкнути пральну машину та приготувати їжу. А в когось у цей час усі прилади працюють на повну. Ми спостерігаємо, що в частини клієнтів споживання навіть зросло — стало більшим, ніж у „спокійний“ період», — зазначив він.

Коваленко наголосив, що на суму в платіжці впливають одразу кілька факторів. Один із них — так званий пусковий струм. Коли електропостачання відновлюється, техніка споживає значно більше енергії у момент запуску.

Під час відновлення електропостачання відбувається стрибок споживання. Електродвигуни холодильників, насосів, кондиціонерів та іншої техніки у момент старту споживають у 3−7 разів більше, ніж під час нормальної роботи. Також важливі індивідуальні звички споживання. Крім того, ще одним важливим фактором є своєчасне передавання показників лічильника.

Неможливо оминути той факт, що у низці регіонів комунальні компанії працюють зі збитками, що ускладнює підготовку до наступних опалювальних сезонів та проведення аварійних ремонтів. Частина мереж перебуває у критичному стані, а їхня модернізація потребує значних інвестицій.

Уряд підкреслює, що будь-які рішення щодо підвищення тарифів ухвалюватимуться з урахуванням соціального захисту населення. Паралельно розглядається можливість розширення програм субсидій та адресної допомоги для домогосподарств, які не зможуть самостійно покривати оновлені рахунки. За словами чиновників, підтримка вразливих категорій населення залишатиметься пріоритетом.

Експерти наголошують, що питання тарифів є одним із найчутливіших для українців, особливо в умовах воєнної економіки. Водночас вони зазначають, що без оновлення тарифної політики комунальні підприємства ризикують опинитися у ще гіршому фінансовому становищі, що може вплинути на якість та безперебійність послуг.

Про перерахунок платіжок за послуги, які не надавалися

2026 року в Україні запроваджено механізм перерахунку комунальних платежів у випадках, коли послуги фактично не надавалися або надавалися неякісно. Йдеться насамперед про перебої, спричинені обстрілами, пошкодженням інфраструктури чи аварійними ситуаціями.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у березні перерахунок було проведено за січень 2026 року, тобто за той період, коли в окремих містах українці не отримували комунальні послуги в повному обсязі. У результаті українцям не нарахували загалом 36,4 млн грн за фактично ненадані послуги.

Йдеться про:

теплопостачання — 16,6 млн грн;

гаряча вода — 9,9 млн грн;

централізоване водопостачання — 3,9 млн грн;

водовідведення — 5,7 млн грн;

поводження з побутовими відходами — 257,6 тис. грн.

У Києві лише за водопостачання та водовідведення не донарахували 9,1 млн грн, а за централізоване теплопостачання плату взагалі не включали через перебої з наданням послуг.

Як наголосила Свириденко, ключовий принцип залишається незмінним, а люди повинні платити тільки за ті послуги, які реально отримали. Саме тому перерахунок здійснюється автоматично, постачальники зобов’язані самі переглядати нарахування без звернень громадян.

Такий механізм був запроваджений рішенням Кабінету Міністрів України наприкінці січня 2026 року. Він передбачає, що у випадку відсутності тепла, води чи інших послуг через атаки рф або аварії, споживачам одразу коригують платіжки без додаткових заяв.

Висновки

Тарифи в Україні сьогодні — це результат компромісу між політикою, економікою і повномасштабною війною. Держава стримує ціни, щоб зберегти соціальну стабільність. МВФ і міжнародні партнери наполягають на ринкових принципах. Стан енергетики формує реальну собівартість, яка постійно зростає.

У такій конфігурації головне питання не в тому, чи зростатимуть тарифи, а в темпах і формі цього зростання. А також в тому, наскільки держава зможе пом’якшити це зростання для населення.

