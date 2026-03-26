Орбан підписав указ про припинення поставок газу до України

Енергетика
Угорщина припиняє транзит газу до України з липня
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив припинити транзит природного газу через територію Угорщини до України з липня 2026 року.
Про це повідомляє dpa із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті уряду Угорщини.
Рішення ухвалене на тлі заяв Будапешта про намір посилити тиск на Україну з метою відновлення постачання нафти через нафтопровід «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару.
Орбан публічно заявив, що до відновлення поставок нафти Угорщина не здійснюватиме транзит газу до України.

Що передбачає указ

Указ передбачає заборону для угорського оператора газотранспортної системи FGSZ, дочірньої компанії групи MOL, надавати транзитні потужності для постачання газу до України з липня.
За даними українського оператора газотранспортної системи, близько 44% імпорту газу Україна отримувала через Угорщину. Водночас важливими маршрутами постачання залишаються Польща та Словаччина.

Юридичні питання

Експерти зазначають, що обмеження транзиту може викликати юридичні суперечки, з огляду на комерційний характер угод між приватними компаніями.
На тлі рішення Орбана також посилюється політичний контекст. Прем’єр Угорщини, якого вважають одним із ключових союзників росії в Європі, готується до парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. У цьому контексті його дії розглядають як використання енергетичного фактору у політичній кампанії.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
