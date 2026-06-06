ТОП-5 порад, як заощадити на сімейній відпустці з дітьми

Можливо, вони навіть розкажуть вам про якісь власні помилки, які допоможуть заощадити. На основі цього досвіду ви зможете розважливіше спланувати власну відпустку.
Бронюйте все заздалегідь
Якщо оплачувати готель і переліт заздалегідь, то можна чимало зекономити. Раннє бронювання, яке стартує ще наприкінці осені — на початку зими, дозволяє обрати серед найкращих готелів, а ціни будуть значно дешевшими, аніж влітку.
Шукайте сімейні знижки
Багато туристичних локацій пропонують знижки на вхід для сімей з дітьми. Однак, щоб точно бути впевненим у цьому, варто перед відпусткою провести невелике дослідження і поритися в інтернеті.
Більше перебувайте на природі
Замість походів у ресторанах влаштуйте пікнік, який обійдеться значно дешевше. Також можна розглянути варіант розміщення у кемпінгу — діти точно будуть в захваті від можливості весь день провести на вулиці, спати під зірками, а вранці прокинутися посеред природи.