Змова АЗС щодо цін на бензин — що виявив АМКУ Сьогодні 09:48 — Енергетика

Автомобільна заправка

Після початку збройного конфлікту на Близькому Сході дизель на українських заправках подорожчав майже на 40%. Причому розслідування обставин настільки стрімкого зростання цін на пальне виявило, що нова ціна може бути обґрунтованою і змови між операторами АЗС може не бути.

Про це під час трансляції виступу у Верховній Раді 30 квітня заявив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко. У парламенті він представив результати моніторингу паливного ринку та ситуації з цінами на АЗС на тлі кризи на Близькому Сході.

Що виявив АМКУ

Кириленко надав проміжні результати розслідування ситуації з можливою змовою учасників паливного ринку. Озвучені ним цифри з 26 лютого до 31 березня виглядають так:

ціни на дизель на світових ринках зросли на 86%;

зросли на імпорт дизеля в Україну подорожчав на 58%;

в Україну подорожчав на ціни на дизель на українських АЗС зросли на 39%;

зросли на ціни на бензин на АЗС зросли на 16%.

Тобто вітчизняні заправки підняли ціни повільніше, ніж зростав імпорт. За словами Кириленка, це певною мірою підтверджує аргументи операторів АЗС про об’єктивне здорожчання закупівель.

Чи була змова

Розслідування за ознаками антиконкурентних узгоджених дій розпочато ще 9 березня. Проте поки що АМКУ не знайшов підстав для однозначних висновків.

«Більшість мереж АЗС діяли і продовжують діяти по-різному», — зазначив Кириленко.

Він наголосив, що класичної цінової змови (коли всі учасники ринку синхронно піднімають ціни за домовленістю) комітет наразі не фіксує. Ринок залишається фрагментованим: на ньому працює близько 1200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монопольним становищем також не доводиться.

Читайте також Де ціни на бензин зросли більш ніж на 100%

АМКУ не може знизити ціни

Кириленко окремо наголосив на принциповому моменті, який важливо розуміти споживачам: Антимонопольний комітет не є ціновим регулятором.

«Механізм захисту економічної конкуренції — на жаль, не спосіб миттєвого впливу на зменшення ціни», — сказав він.

Голова регулятора наголосив, що у країнах Євросоюзу конкурентні відомства також не втручаються у ціноутворення на паливному ринку — це прерогатива уряду та інших державних механізмів. Натомість АМКУ вже надіслав рекомендації профільним органам. Розслідування щодо можливої змови на паливному ринку продовжується.

Раніше ми повідомляли , що 23 квітня Антимонопольний комітет України рекомендує найбільшим мережам АЗС встановлювати й змінювати ціни на бензин, дизель і автогаз із огляду на реальні економічні чинники. Також мережам АЗС дали 10 днів для обґрунтування цінової політики.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.