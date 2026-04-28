Місце для вашої реклами

Де ціни на бензин зросли більш ніж на 100%

Після початку війни на Близькому Сході, світ зіткнувся зі значним стрибком цін на бензин. У деяких країнах вартість пального за лічені тижні збільшилася більш ніж удвічі. Це яскравий приклад того, як швидко геополітичні події можуть змінити ситуацію на енергетичному ринку.
Аналітики Global Petrol Prices та VisualCapitalist відстежили зміни цін у 128 країнах світу у період з 23 лютого до 13 квітня 2026 року. З’ясувалося, що найбільше постраждали ті держави, які залежать від імпортного пального і не мають власних надійних запасів енергоресурсів.

Де ціни на бензин зростають швидше

Найважча ситуація склалася у Південно-Східній Азії — країни цього регіону займають 5 із 10 місць у списку країн, де бензин подорожчав найбільше. Лідером стала М’янма, де ціни зросли на 101%, за нею у цьому «рейтингу» розташувалися Філіппіни (+72,6%) та Малайзія (+68,1%).
Причина проста: ці країни купують нафту, яка транспортується через Ормузьку протоку. Будь-які проблеми в цій ділянці одразу провокують дефіцит та різке підвищення цін.
Схожа ситуація спостерігається і в Африці. Наприклад, у Зімбабве, Танзанії та Малаві бензин подорожчав на понад 30%. Оскільки в цих країнах доходи населення невеликі, таке подорожчання одразу «б'є по кишені» простих людей, адже дорожчає все: від проїзду в автобусі до перевезення товарів.

Як енергетичний шок поширюється на продовольчі системи

Проблема підвищення цін на пальне не обмежується лише АЗС.
Пальне — це основа логістики, а нафта і газ також необхідні для виробництва добрив. Коли воно стає дорогим, витрати фермерів на вирощування врожаю суттєво зростають. У результаті це майже напевно призведе до того, що в найближчі місяці ціни на продукти харчування в багатьох країнах світу також підуть вгору.
Раніше ми повідомляли, що світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою через перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку.
Світлана Вишковська
Місце для вашої реклами
