Віддалені вакансії для тих, хто не хоче виходити з дому Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

У 2025 році шукачі відгукнулися на вакансії понад 16,5 млн разів, і майже кожен третій відгук припав саме на віддалений формат.

Твкі дані наводить Work .ua.

Для багатьох кандидатів, особливо ВПО, молодих батьків, людей з інвалідністю чи українців за кордоном, саме віддалена робота є єдиною реальною можливістю будувати кар’єру.

Актуальні дистанційні вакансії від відомих і стабільних роботодавців, які пропонують не лише комфортний формат, а й перспективу професійного зростання дивіться нижче.

Менеджера телефонної підтримки у нічну зміну шукає Poster — перша українська хмарна система для автоматизації кафе та ресторанів. Робота підійде тим, хто має досвід у клієнтському сервісі, вміє спокійно пояснювати складні речі й готовий працювати за графіком 2/2 з 20:00 до 08:00.

Зарплата — 20 000−24 000 грн із подальшим підвищенням, також компанія пропонує оплачуване навчання та можливість професійного зростання.

KSE University шукає людину, яка стане для абітурієнтів наставником і допоможе пройти шлях від першого запиту до вступу. В обовʼязках — комунікація зі вступниками поштою та телефоном, ведення таблиць зі статусами, організація подій і збір зворотного зв’язку.

Вакансія підійде активним і комунікабельним кандидатам, зокрема студентам, які вміють працювати з Google Sheets і легко знаходять спільну мову з людьми.

Зарплата — 32 000−42 000 грн, формат роботи — гібридний, із залученням до Open Day, презентацій, днів кар’єри та інших подій університету.

Читайте також Робота без ярликів: як стереотипи і конкуренція шкодять ринку праці

Міжнародному гравцю у сфері харчових та агротехнологій МХП потрібен аналітик із хорошим рівнем Power BI, SQL і досвідом роботи з великими масивами даних. Основне завдання фахівця — створювати дашборди та звіти, оптимізовувати звітність, готувати дані й формувати висновки для бізнесу.

Серед переваг: навчальні програми, корпоративний лікар і психолог, а також можливість професійного розвитку в міжнародному середовищі.

Мережа магазинів краси та догляду PROSTOR відкрила позицію Data Scientist для фахівця, який працює з Python, SQL, BigQuery та ML-моделями.

Читайте також Робота на випробувальному терміні: скільки мають платити

На посаді потрібно аналізувати великі масиви даних і допомагати бізнесу ухвалювати рішення на основі аналітики. Компанія шукає кандидатів із досвідом від 1−2 років і пропонує сильну аналітичну команду та реальний вплив на бізнес-процеси.

До його обовʼязків входитимуть дзвінки, чати, електронна пошта, консультації щодо фінансових продуктів і супровід нестандартних ситуацій.

Шукають кандидатів з вищою / неповною вищою освітою, із досвідом роботи у контакт-центрі фінансових установ від 6 місяців. Зарплата — 19 000−21 000 грн. Серед бенефітів — менторство, навчання англійської та можливості розвитку у сфері фінтех.

Один із найбільших гірничо-металургійних холдингів України знаходиться в пошуках менеджера, який відповідатиме за розвиток системи професійного навчання та взаємодію з навчальними закладами.

«Метінвест» пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну «білу» зарплату, 24 дні оплачуваної відпустки, медичне страхування та стабільну роботу у великій міжнародній структурі.

Компанії потрібен фахівець із досвідом B2C-продажів від 2 років, знанням технік продажів і вмінням працювати із запереченнями.

Зарплата стартує від 40 000 грн, а вже за кілька місяців може зрости до 80 000−90 000 грн і вище. Серед переваг — повністю дистанційна робота, сильна система менторства та компенсація витрат на навчання, техніку й спорт.

Ця робота підійде для тих, хто розбирається в роутерах, Wi-Fi, мережевих технологіях і може пояснити це клієнтам простою мовою. Серед обовʼязків — консультації та розвʼязання технічних питань із першого дзвінка.

Vodafone пропонує зарплату 24 000−28 000 грн, дистанційне навчання та роботу, гнучкий графік, корпоративний зв’язок і постійну підтримку наставника.

На цій посаді потрібні сильні аналітичні навички, впевнений Excel і розуміння логіки supply chain. Серед переваг — робота з великими даними, сучасними BI-інструментами та можливість впливати на бізнес-процеси.

Роботодавець обіцяє стабільну зайнятість, медичне страхування, соціальний пакет і підтримку професійного розвитку в міжнародному середовищі.

Читайте також Робота в Україні: які зарплати пропонують і де шукати вакансії

Найбільший онлайн-ритейлер країни ROZETKA відкрив позицію для уважної людини, якій до душі порядок у деталях. У роботі — додавання й оновлення карток товарів, редагування описів і контроль якості контенту на сайті.

Вакансія підійде кандидатам із хорошою польською мовою, базовим знанням Excel і досвідом роботи з контентом або графічними редакторами.

Розумієтеся на відео, трендах і Facebook-алгоритмах? Тоді ця пропозиція від Starlight Media для вас. На цій посаді треба працювати з відеоконтентом для Facebook: створювати концепції, заголовки, описи та відстежувати тренди для підвищення охоплення.

Від кандидата очікують досвід роботи з Facebook і розуміння механік залучення аудиторії. Натомість пропонують навчання, підтримку ментального здоров’я та роботу в сильному медійному середовищі.

Watsons шукає сильного маркетингового лідера з досвідом управління командою, стратегічним мисленням і глибоким розумінням ATL, BTL, digital та in-store комунікацій.

Ця робота для того, хто хоче не просто керувати маркетингом, а формувати голос бренду: розробляти стратегію маркетингових комунікацій, запускати omnichannel-кампанії, відповідати за бренд-досвід клієнтів і впливати на зростання продажів та лояльності.

Серед переваг — річний бонус, гнучкий графік і можливість працювати з одним із найвідоміших міжнародних брендів ритейлу.

Раніше Finance.ua писав , що на тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.

На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей:

у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;

кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;

лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;

інженер у Броварах — до 100 тис. грн;

водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.

