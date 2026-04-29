Віддалені вакансії для тих, хто не хоче виходити з дому

Менеджера телефонної підтримки у нічну зміну шукає Poster — перша українська хмарна система для автоматизації кафе та ресторанів. Робота підійде тим, хто має досвід у клієнтському сервісі, вміє спокійно пояснювати складні речі й готовий працювати за графіком 2/2 з 20:00 до 08:00.
Зарплата — 20 000−24 000 грн із подальшим підвищенням, також компанія пропонує оплачуване навчання та можливість професійного зростання.
KSE University шукає людину, яка стане для абітурієнтів наставником і допоможе пройти шлях від першого запиту до вступу. В обовʼязках — комунікація зі вступниками поштою та телефоном, ведення таблиць зі статусами, організація подій і збір зворотного зв’язку.
Вакансія підійде активним і комунікабельним кандидатам, зокрема студентам, які вміють працювати з Google Sheets і легко знаходять спільну мову з людьми.
Зарплата — 32 000−42 000 грн, формат роботи — гібридний, із залученням до Open Day, презентацій, днів кар’єри та інших подій університету.
Міжнародному гравцю у сфері харчових та агротехнологій МХП потрібен аналітик із хорошим рівнем Power BI, SQL і досвідом роботи з великими масивами даних. Основне завдання фахівця — створювати дашборди та звіти, оптимізовувати звітність, готувати дані й формувати висновки для бізнесу.
Серед переваг: навчальні програми, корпоративний лікар і психолог, а також можливість професійного розвитку в міжнародному середовищі.
На посаді потрібно аналізувати великі масиви даних і допомагати бізнесу ухвалювати рішення на основі аналітики. Компанія шукає кандидатів із досвідом від 1−2 років і пропонує сильну аналітичну команду та реальний вплив на бізнес-процеси.
До його обовʼязків входитимуть дзвінки, чати, електронна пошта, консультації щодо фінансових продуктів і супровід нестандартних ситуацій.
Шукають кандидатів з вищою / неповною вищою освітою, із досвідом роботи у контакт-центрі фінансових установ від 6 місяців. Зарплата — 19 000−21 000 грн. Серед бенефітів — менторство, навчання англійської та можливості розвитку у сфері фінтех.
Компанії потрібен фахівець із досвідом B2C-продажів від 2 років, знанням технік продажів і вмінням працювати із запереченнями.
Зарплата стартує від 40 000 грн, а вже за кілька місяців може зрости до 80 000−90 000 грн і вище. Серед переваг — повністю дистанційна робота, сильна система менторства та компенсація витрат на навчання, техніку й спорт.
Ця робота підійде для тих, хто розбирається в роутерах, Wi-Fi, мережевих технологіях і може пояснити це клієнтам простою мовою. Серед обовʼязків — консультації та розвʼязання технічних питань із першого дзвінка.
Vodafone пропонує зарплату 24 000−28 000 грн, дистанційне навчання та роботу, гнучкий графік, корпоративний зв’язок і постійну підтримку наставника.
На цій посаді потрібні сильні аналітичні навички, впевнений Excel і розуміння логіки supply chain. Серед переваг — робота з великими даними, сучасними BI-інструментами та можливість впливати на бізнес-процеси.
Найбільший онлайн-ритейлер країни ROZETKA відкрив позицію для уважної людини, якій до душі порядок у деталях. У роботі — додавання й оновлення карток товарів, редагування описів і контроль якості контенту на сайті.
Вакансія підійде кандидатам із хорошою польською мовою, базовим знанням Excel і досвідом роботи з контентом або графічними редакторами.
Розумієтеся на відео, трендах і Facebook-алгоритмах? Тоді ця пропозиція від Starlight Media для вас. На цій посаді треба працювати з відеоконтентом для Facebook: створювати концепції, заголовки, описи та відстежувати тренди для підвищення охоплення.
Від кандидата очікують досвід роботи з Facebook і розуміння механік залучення аудиторії. Натомість пропонують навчання, підтримку ментального здоров’я та роботу в сильному медійному середовищі.
Watsons шукає сильного маркетингового лідера з досвідом управління командою, стратегічним мисленням і глибоким розумінням ATL, BTL, digital та in-store комунікацій.
Ця робота для того, хто хоче не просто керувати маркетингом, а формувати голос бренду: розробляти стратегію маркетингових комунікацій, запускати omnichannel-кампанії, відповідати за бренд-досвід клієнтів і впливати на зростання продажів та лояльності.
Серед переваг — річний бонус, гнучкий графік і можливість працювати з одним із найвідоміших міжнародних брендів ритейлу.
Раніше Finance.ua писав, що на тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.
На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей:
у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;
кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;
лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;