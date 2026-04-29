0 800 307 555
укр
Зміна настроїв в ІТ: все більше фахівців думають про зміну професії

Особисті фінанси
326
Очікування щодо розвитку ІТ-сектору залишаються стримано песимістичними
Зросла частка айтівців, які готові піти з ІТ у разі тривалого пошуку роботи.
Про це свідчать результати опитування DOU.

Готовність змінити сферу роботи

Наразі 39% ІТ-фахівців в Україні та 34% за кордоном не розглядають можливості переходу в іншу галузь. За рік ці показники істотно не змінилися.
Водночас нетехнічні спеціалісти в Україні частіше допускають зміну сфери: лише 26% із них не готові розглядати таку можливість. Серед нетехнічних фахівців за кордоном частка тих, хто не планує змінювати сферу, зросла до 32% (проти 19% рік тому).
Найменш схильні залишати ІТ фахівці у сферах AI / Data Science, DevOps / SRE та розробники.

За яких умов готові піти з ІТ

Як і в попередні роки, на готовність змінити сферу впливають очікування щодо ринку. Фахівці, які прогнозують покращення у 2026 році, рідше розглядають можливість виходу з ІТ, ніж ті, хто очікує погіршення ситуації.
Близько 30% ІТ-фахівців в Україні та 34% за кордоном готові змінити сферу діяльності у разі отримання кращих умов. Серед нетехнічних спеціалістів цей показник вищий — 41% проти 29% серед технічних.
Водночас суттєво зросла частка тих, хто допускає зміну сфери у разі втрати роботи та тривалого пошуку нової:
  • в Україні з 20% до 28%;
  • за кордоном з 27% до 33%.
Як і раніше, близько 20% ІТ-фахівців зазначають, що хотіли б спробувати себе в іншій цікавій галузі. Така зацікавленість вища серед нетехнічних спеціалістів — 28% проти 19% серед технічних.

Оцінка перспектив ІТ-ринку

Очікування щодо розвитку ІТ-сектору залишаються стримано песимістичними. Лише 16% фахівців в Україні та 11% за кордоном очікують зростання ринку у 2026 році та збільшення кількості вакансій. Натомість 39% респондентів в Україні прогнозують погіршення ситуації, серед ІТ-фахівців за кордоном — 47%. Ще 34% в Україні та 30% за кордоном вважають, що ситуація суттєво не зміниться.
Порівняно з 2025 роком, частка песимістичних оцінок зросла, тоді як оптимістичних зменшилася як в Україні, так і за кордоном.
Технічні фахівці загалом оцінюють перспективи стриманіше, ніж нетехнічні.
Водночас найоптимістичнішими залишаються ті, хто шукає першу роботу в ІТ: 28% із них очікують покращення ситуації протягом року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що понад половина айтівців боїться втратити роботу. Водночас лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через заміну їхніх функцій штучним інтелектом.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаIT
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems