Зміна настроїв в ІТ: все більше фахівців думають про зміну професії

Очікування щодо розвитку ІТ-сектору залишаються стримано песимістичними

Зросла частка айтівців, які готові піти з ІТ у разі тривалого пошуку роботи.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Готовність змінити сферу роботи

Наразі 39% ІТ-фахівців в Україні та 34% за кордоном не розглядають можливості переходу в іншу галузь. За рік ці показники істотно не змінилися.

Водночас нетехнічні спеціалісти в Україні частіше допускають зміну сфери: лише 26% із них не готові розглядати таку можливість. Серед нетехнічних фахівців за кордоном частка тих, хто не планує змінювати сферу, зросла до 32% (проти 19% рік тому).

Найменш схильні залишати ІТ фахівці у сферах AI / Data Science, DevOps / SRE та розробники.

За яких умов готові піти з ІТ

Як і в попередні роки, на готовність змінити сферу впливають очікування щодо ринку. Фахівці, які прогнозують покращення у 2026 році, рідше розглядають можливість виходу з ІТ, ніж ті, хто очікує погіршення ситуації.

Близько 30% ІТ-фахівців в Україні та 34% за кордоном готові змінити сферу діяльності у разі отримання кращих умов. Серед нетехнічних спеціалістів цей показник вищий — 41% проти 29% серед технічних.

Водночас суттєво зросла частка тих, хто допускає зміну сфери у разі втрати роботи та тривалого пошуку нової:

в Україні з 20% до 28%;

за кордоном з 27% до 33%.

За яких умов готові піти з ІТ. dou.ua

Як і раніше, близько 20% ІТ-фахівців зазначають, що хотіли б спробувати себе в іншій цікавій галузі. Така зацікавленість вища серед нетехнічних спеціалістів — 28% проти 19% серед технічних.

Оцінка перспектив ІТ-ринку

Очікування щодо розвитку ІТ-сектору залишаються стримано песимістичними. Лише 16% фахівців в Україні та 11% за кордоном очікують зростання ринку у 2026 році та збільшення кількості вакансій. Натомість 39% респондентів в Україні прогнозують погіршення ситуації, серед ІТ-фахівців за кордоном — 47%. Ще 34% в Україні та 30% за кордоном вважають, що ситуація суттєво не зміниться.

Порівняно з 2025 роком, частка песимістичних оцінок зросла, тоді як оптимістичних зменшилася як в Україні, так і за кордоном.

Технічні фахівці загалом оцінюють перспективи стриманіше, ніж нетехнічні.

Водночас найоптимістичнішими залишаються ті, хто шукає першу роботу в ІТ: 28% із них очікують покращення ситуації протягом року.

понад половина айтівців боїться втратити роботу. Водночас лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через заміну їхніх функцій штучним інтелектом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.