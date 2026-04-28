Як замовити витяг про зруйноване житло в Дії Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Пошкоджений війною будинок

Власники пошкодженого або знищеного через війну житла можуть отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) — офіційний документ, який підтверджує факт руйнування нерухомості.

Він може знадобитися для компенсацій, соціальної допомоги, судових справ і податкових питань, а замовити його можна онлайн через застосунок Дія.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Для чого потрібен витяг із РПЗМ

Витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна підтверджує ступінь пошкодження об’єкта та містить інформацію про необхідні роботи для його відновлення.

Документ може знадобитися у низці випадків, зокрема для:

оформлення допомоги на проживання для ВПО, страхових чи соціальних виплат;

звільнення або перерахунку оплати за комунальні послуги;

припинення права власності на знищене житло під час використання сертифіката єВідновлення;

участі в програмах підтримки від благодійних фондів;

подання до суду як доказу завданих збитків;

звільнення від сплати податку на нерухомість.

Процес отримання документа цифровізований, тому звертатися до органів місцевої влади для цього не обов’язково.

Як замовити витяг у Дії

Оформити документ можна безкоштовно через застосунок Дія. Для цього потрібно:

Відкрити розділ «Сервіси»; Обрати «єВідновлення»; Натиснути «Витяг з РПЗМ» і вибрати «Замовити витяг»; Згенерувати документ у PDF-форматі.

Сформований витяг доступний для завантаження протягом 24 годин.

Окрім застосунку, послуга також доступна на порталі Дія, у ЦНАПах та через нотаріусів.

Зазначимо, що з 5 січня 2026 року набрали чинності нові правила надання компенсації в межах програми єВідновлення:

тепер у разі спільної власності заяву на компенсацію може подати один зі співвласників;

обов’язковою умовою стало підтвердження того, що співвласників було поінформовано про подання заяви. До документів необхідно додати повідомлення про вручення рекомендованого листа, відмітку про відмову від його отримання або інші докази інформування.

