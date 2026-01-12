0 800 307 555
Нові правила для компенсації за пошкоджене житло для співвласників: що змінилося у 2026 році

Нерухомість
29
Нові правила для компенсації за пошкоджене житло для співвласників: що змінилося у 2026 році
Нові правила для компенсації за пошкоджене житло для співвласників: що змінилося у 2026 році
Із 5 січня 2026 року набрали чинності нові правила надання компенсації в межах програми єВідновлення.
Зміни мають вирішити проблеми, які найчастіше виникали у випадках спільної власності на житло та призводили до затримок або блокування виплат.
Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо про те, що саме змінилося.
Як зазначають експерти, Кабмін деталізував порядок подання заяв і взаємодії між співвласниками. Зокрема, спрощено механізм отримання згоди, запроваджено процедуру подання заперечень і уточнено обов’язки отримувача компенсації.

Як було раніше

Раніше подання заяви одним співвласником вимагало обов’язкової згоди інших власників, за винятком випадків, коли співвласником був іноземець або особа без громадянства. Це часто ускладнювало розгляд заяв і в окремих ситуаціях фактично блокувало отримання компенсації на невизначений строк.

Хто тепер може подати заяву

За новими правилами, у разі спільної власності заяву на компенсацію може подати один зі співвласників.
Якщо протягом визначеного строку інші власники не подали заперечення, така заява вважається поданою від імені всіх співвласників. При цьому отримувач компенсації зобов’язується забезпечити відновлення пошкодженого житла.
Як працює заперечення співвласників

Запроваджено окрему процедуру подання заперечень. Кожен співвласник має право протягом 15 днів з моменту подання заяви подати письмове заперечення у довільній формі.
Якщо заперечення надходить хоча б від одного співвласника, комісія відмовляє у наданні компенсації. Усі спори між співвласниками вирішуються шляхом домовленостей або в судовому порядку.

Підтвердження інформування співвласників

Обов’язковою умовою стало підтвердження того, що співвласників було поінформовано про подання заяви. До документів необхідно додати повідомлення про вручення рекомендованого листа, відмітку про відмову від його отримання або інші докази інформування.
У документах змінено формулювання щодо згоди співвласників. До поняття «згода на отримання компенсації» додано альтернативу у вигляді «подання заперечення». Замість обов’язку надати згоду тепер передбачено можливість зробити це за наявності такої можливості, що робить процедуру менш жорсткою.
Якщо співвласник не надав ні згоди, ні заперечення, комісія має право ухвалити рішення про надання компенсації заявнику без його реакції.

Нові обов’язки отримувача компенсації

Для випадків спільної власності окремо закріплено обов’язок отримувача компенсації забезпечити виконання відновлювальних робіт відповідно до затвердженого чек-листа та в межах суми отриманих коштів.
Раніше ми повідомляли, що з 5 січня 2026 року змінилися показники середньої вартості ремонтних робіт, які застосовуються для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло у межах програми «єВідновлення».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартира
