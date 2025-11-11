0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення

68
Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення
Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення
Державна програма компенсацій єВідновлення продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій.
Про результати програми та виплачені суми розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Станом на ранок 10 листопада компенсації отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.
З них:
  • За пошкоджене житло — понад 116 500 тисяч родин на загальну суму 11,4 мільярдів гривень.
Нагадаємо, цей тип компенсацій включає дві категорії — виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.
Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення
  • За знищене житло — майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень.
При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб.
Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення
Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.
Раніше ми повідомляли, що багато українців досі не скористалися програмою відновлення пошкодженого майна, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.
У парламенті визнають проблему і вже запропонували рішення, серед яких:
  • оновлення законодавчої бази;
  • впровадження сучасних технічних рішень;
  • вдосконалення процедур на місцях;
  • якісний інформаційний супровід для громадян.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems