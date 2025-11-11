Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення Сьогодні 08:27

Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення

Державна програма компенсацій єВідновлення продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій.

Про результати програми та виплачені суми розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Станом на ранок 10 листопада компенсації отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.

З них:

За пошкоджене житло — понад 116 500 тисяч родин на загальну суму 11,4 мільярдів гривень.

Нагадаємо, цей тип компенсацій включає дві категорії — виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.

За знищене житло — майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень.

При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.

Раніше ми повідомляли , що багато українців досі не скористалися програмою відновлення пошкодженого майна, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.

У парламенті визнають проблему і вже запропонували рішення, серед яких:

оновлення законодавчої бази;

впровадження сучасних технічних рішень;

вдосконалення процедур на місцях;

якісний інформаційний супровід для громадян.

