Українці за 2 роки отримали 52,33 млрд гривень компенсацій — результати єВідновлення
Державна програма компенсацій єВідновлення продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій.
Про результати програми та виплачені суми розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Станом на ранок 10 листопада компенсації отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.
З них:
- За пошкоджене житло — понад 116 500 тисяч родин на загальну суму 11,4 мільярдів гривень.
Нагадаємо, цей тип компенсацій включає дві категорії — виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.
- За знищене житло — майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень.
При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб.
Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.
Раніше ми повідомляли, що багато українців досі не скористалися програмою відновлення пошкодженого майна, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.
У парламенті визнають проблему і вже запропонували рішення, серед яких:
- оновлення законодавчої бази;
- впровадження сучасних технічних рішень;
- вдосконалення процедур на місцях;
- якісний інформаційний супровід для громадян.
Поділитися новиною
Також за темою
Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації
Наглядова рада «Енергоатому» ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції
Фонд гарантування шукає інвестора для неплатоспроможного РВС Банку
Соцпослуги та професійна адаптація: Київ затвердив програму підтримки ВПО
Експерт назвав три компоненти, які допоможуть досягти системного надходження активів
Україна щороку витрачає близько 7−8 млрд доларів на закупівлі з будівництва та відновлення