Чому українці не користуються компенсацією «єВідновлення» — Finance.ua

Чому українці не користуються компенсацією «єВідновлення» Сьогодні 08:26

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві, www.facebook.com

Багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.

Про це заявила народна депутатка Олена Шуляк, посилаючись на результати дослідження щодо роботи національного компенсаційного механізму.

За її словами, значна частина людей просто не знає, з чого почати оформлення заявки. У 64% випадків на сайтах громад взагалі відсутня будь-яка інформація про процедуру, ще понад половина респондентів вказали на брак чіткого алгоритму дій. Багатьом незрозуміло, хто має право подати заяву, які документи потрібні та куди саме звертатися.

Серед тих, хто знає про можливість компенсації, 35% усе одно не подають заяву — через складність процедури або відсутність інформації про відповідальні органи. Крім того, чимало людей стикаються з технічними проблемами:

житло на тимчасово окупованій території (18%);

відсутність реєстрації в Держреєстрі речових прав (11%);

неоформлене право власності (5%);

самостійний ремонт (6%).

Ще 3% опитаних сказали, що не довіряють самій програмі.

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Окрема проблема — житло на окупованих територіях, подати заяву щодо якого технічно складно через неможливість огляду. Водночас, за словами Шуляк, експеримент у Мелітополі довів, що навіть у таких умовах обстеження можливе — дистанційно, за супутниковими знімками. Програма вже передбачає таку опцію, і тепер завданням уряду є масштабувати її на всі ТОТ.

Шуляк наголосила, що держава постійно вдосконалює механізми компенсацій, однак без зрозумілої інформації для людей навіть найкращі програми не працюватимуть ефективно.

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