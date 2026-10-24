Адвокат розповів, як роботодавцю не втратити ключових спеціалістів через нові правила бронювання (відео)

Як роботодавцям підготуватися до нових правил бронювання працівників

Підприємствам, які ризикують втратити ключових працівників через зміни в системі бронювання, варто заздалегідь підготувати документи для обґрунтування більшої квоти.

Про це розповів адвокат Олексій Мендрих у новому відео на нашому YouTube-каналі.

Як роботодавцям підготуватися до нових правил

Компаніям, які потребують бронювання більшої частини колективу, варто вже зараз збирати документи для обґрунтування своєї квоти.

Зокрема, це можуть бути контракти, дані про частку підприємства на ринку, сплату податків, валютні операції, рівень зарплат і відсутність заборгованості.

На думку адвоката, новий механізм може зробити процедуру бронювання прозорішою, однак це залежатиме від того, як уряд визначить повноваження та порядок роботи Координаційного центру.

Створення нового центру має допомогти розглядати питання з урахуванням різних обставин і вимог законодавства.

Важливим показником стануть також судові рішення. Адвокат пояснив, що судова практика допомагає зрозуміти, за якими принципами ухвалюють рішення, у яких випадках відмовляють і чи є такі відмови законними.