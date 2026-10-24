Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо не буде підписано мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запровадити проти України та росії мита, якщо країни не укладуть мирної угоди. Водночас він засумнівався у ефективності своєї ідеї.

Про це він заявив на передвиборчому мітингу, повідомляє Magno News.

За словами Трампа, механізм мит допоміг США завершити п’ять воєн. У зв’язку з цим глава Білого дому припустив, що можливо Вашингтону варто зробити те саме щодо України та Росії.

Ми завершили п’ять воєн завдяки митам. Я сказав: «Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%», — і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та росією. Мені це навіть не спадало на думку — сказав президент США.

Однак одразу після цього він засумнівався, що мита змусять закінчити війну росії проти України. Трамп пояснив це тим, що США мають недостатню торгівлю з Києвом та москвою, щоб це мало вплив.