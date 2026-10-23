Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб.

Раніше писали, що перепис населення України можуть провести лише через 1,5−2 роки після війни. Про це заявив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
За словами Макарчука, остання офіційна оцінка чисельності населення України від Держстату датована 1 лютого 2022 року. Відтоді, через брак перепису, існує «плюралізм оцінок», який роблять різні органи: державні та міжнародні, наукові інститути та приватні дослідники.
Він підкреслив, що різні оцінки дозволяють обирати цифру «залежно від цілей», але точність у межах плюс-мінус 4 мільйона осіб не дає змоги досягти значної деталізації без проведення повноцінного перепису.