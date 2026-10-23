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Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб

Казна та Політика
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Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб.
Про це сказала директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу, коментуючи демографічні прогнози.
За її словами, за останній період країна втратила 2 млн людей. Основна причина — виїзд за кордон, а не загибель.
Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими, —
зазначила Лібанова.

Вона наголосила, що українці за кордоном можуть повернутися додому. Навіть якщо цього не станеться, вони залишатимуться українцями, тоді як загиблих уже не повернути.
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Раніше писали, що перепис населення України можуть провести лише через 1,5−2 роки після війни. Про це заявив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
За словами Макарчука, остання офіційна оцінка чисельності населення України від Держстату датована 1 лютого 2022 року. Відтоді, через брак перепису, існує «плюралізм оцінок», який роблять різні органи: державні та міжнародні, наукові інститути та приватні дослідники.
Він підкреслив, що різні оцінки дозволяють обирати цифру «залежно від цілей», але точність у межах плюс-мінус 4 мільйона осіб не дає змоги досягти значної деталізації без проведення повноцінного перепису.
За матеріалами:
Finance.ua
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