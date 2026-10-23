0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія безоплатно передасть «Укрзалізниці» 10 локомотивів

Казна та Політика
58
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Фінляндія безоплатно передасть «Укрзалізниці» 10 локомотивів
Фінляндія безоплатно передасть «Укрзалізниці» 10 локомотивів
Фінляндія безоплатно передасть АТ «Укрзалізниця» 10 локомотивів і комплектуючі до них. Відповідну угоду підписали під час Українсько-фінського бізнес-форуму.
Про це інформує міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Читайте також
Передача техніки має допомогти «Укрзалізниці» поповнити локомотивний парк, який зазнає втрат унаслідок російських атак.
Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів компанії, зокрема понад 300 тепловозів.
Відновлення пошкодженої техніки потребує значних коштів і часу, а частину локомотивів відремонтувати неможливо. Тому поповнення парку необхідне для забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень.
Читайте також
Ці локомотиви можуть працювати без живлення від контактної мережі. Це особливо важливо в умовах російських ударів по енергетичній інфраструктурі та перебоїв з електропостачанням, які можуть ускладнювати рух електрифікованими залізничними ділянками.

Що це дає

Наявність такої тяги дає змогу підтримувати перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати евакуацію людей, доставку гуманітарної допомоги та логістичні потреби підприємств. Від роботи залізниці також залежить перевезення продукції на експорт.
Раніше Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання двом областям України.
Також Фінляндія виділила 28,5 млн євро на електростанції для України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems