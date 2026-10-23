Фінляндія безоплатно передасть «Укрзалізниці» 10 локомотивів

Фінляндія безоплатно передасть АТ «Укрзалізниця» 10 локомотивів і комплектуючі до них. Відповідну угоду підписали під час Українсько-фінського бізнес-форуму.

Про це інформує міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Передача техніки має допомогти «Укрзалізниці» поповнити локомотивний парк, який зазнає втрат унаслідок російських атак.

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів компанії, зокрема понад 300 тепловозів.

Відновлення пошкодженої техніки потребує значних коштів і часу, а частину локомотивів відремонтувати неможливо. Тому поповнення парку необхідне для забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень.

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Ці локомотиви можуть працювати без живлення від контактної мережі. Це особливо важливо в умовах російських ударів по енергетичній інфраструктурі та перебоїв з електропостачанням, які можуть ускладнювати рух електрифікованими залізничними ділянками.

Що це дає

Наявність такої тяги дає змогу підтримувати перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати евакуацію людей, доставку гуманітарної допомоги та логістичні потреби підприємств. Від роботи залізниці також залежить перевезення продукції на експорт.