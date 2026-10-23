Кабмін спростив митні процедури для бізнесу

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання застосування законодавства з питань митної справи у період дії воєнного стану». Постанова повинна допомогти підприємствам, які постраждали від обстрілів, зберегти митні спрощення.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Підприємства зможуть зберегти митні авторизації після обстрілів

Окремі митні спрощення, а також статус авторизованого економічного оператора (АЕО), залежать від стійкого фінансового стану підприємства. Через удари по складах, обладнанню та іншому майну частина компаній наразі можуть мати складнощі з дотриманням цього критерія.

Тепер під час оцінювання враховуватимуть обставини, пов’язані з наслідками російських атак.

Підприємство, яке до пошкодження чи знищення майна мало показники, достатні для зменшеної гарантії сплати митних платежів або для звільнення від гарантії, зможе отримати чи зберегти відповідну авторизацію. Для цього потрібно підтвердити, що фінансовий стан погіршився саме внаслідок атаки, і подати фінансовий план. За планом підприємство протягом двох років має досягти потрібного класу фінансового стану.

Постанова також передбачає такі зміни:

наявність від’ємних чистих активів враховуватиметься на момент оцінки, а не за всі попередні три роки, як було досі;

заходи моніторингу критерію «стійкий фінансовий стан» для АЕО, які зазнали російських атак, відтермінують до завершення сімнадцятого місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні;

підприємства, яким зупинили авторизації, або які перебувають в процедурі переоцінки, зможуть надати до Держмитслужби документи й інформацію з урахуванням змін, внесених цією постановою;

для підприємств, які користуються зменшеною гарантією або звільненням від гарантії повторну оцінку проведуть у I-II кварталах 2027 року за їхньою річною звітністю за 2026 рік.

Перевірки імпортних товарів проводитимуть швидше

На час воєнного стану строки погодження під час здійснення заходів офіційного контролю скорочуються з восьми робочих годин до однієї.

Огляд товарів, їхнє маркування, відбір зразків для аналізу, фумігацію та знезараження узгоджуватимуть за принципом «єдиного вікна» між декларантом, Держпродспоживслужбою і митницею, обираючи найближчий можливий час, але не пізніше ніж через одну робочу годину від часу, запропонованого декларантом.

Очікується, що завдяки цьому товари проводитимуть менше часу в зонах митного контролю.

До внесення змін до секторальних планів ринкового нагляду митні органи тимчасово припиняють здійснення державного контролю нехарчової продукції. Відповідний контроль буде відновлено після перегляду секторальних планів органами ринкового нагляду.

Під час включення товарів до оновлених планів контролю враховуватимуть результати аналізу:

відомостей системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

інформації міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про таку продукцію;

вжитих заходів ринкового нагляду щодо заборони надавати на ринку ввезену продукцію за останні два роки.

Ввезення складових для оборонного виробництва

Постанова запроваджує механізм для реалізації норм Митного та Податкового кодексів щодо ввезення зі звільненням від ввізного мита та ПДВ складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування, комплектувальних виробів) для виробництва озброєння, яке оплатили іноземні партнери.

Інші зміни в митних правилах

Якщо системи відеоспостереження на митних складах чи в зонах митного контролю пошкоджені внаслідок бойових дій, терактів або диверсій, спричинених збройною агресією росії, вимоги до їх роботи тимчасово не застосовуються. Власник відповідного об’єкта має повідомити про пошкодження митний орган.