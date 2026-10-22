Уряд готує заходи для боротьби з тіньовою економікою

Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«Завдання — запобігти/унеможливити незаконні схеми, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та рівні умови для бізнесу, який працює легально і сплачує податки, — наголосив очільник уряду. — Щомісячно будемо звітувати щодо прогресу».
Які схеми планують ліквідувати
За словами глави уряду, під час зустрічі з урядовцями, народними депутатами, керівництвом Бюро економічної безпеки, Національної поліції, податкової й митної служб визначили основні напрями боротьби з тіньовою економікою.
Серед першочергових заходів:
- протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда;
- ліквідація схем ухилення від сплати податків;
- махінації в гральному бізнесі тощо.
Контроль за гуманітарною допомогою
Окрему увагу учасники зустрічі приділили контролю за ввезенням, обліком і цільовим використанням гуманітарної допомоги, яку доставляють в Україну.
Є обґрунтовані підозри щодо використання терміну «гуманітарна допомога» для злочинних схем. Міністерство соціальної політики разом із зацікавленими держорганами підготує відповідні зміни до нормативно-правових актів.
Електронні контракти та інвойси
Ще одним напрямом роботи стане запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків, а також автоматичного обміну даними.
«Розглянули запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків та автоматичного обміну даними. Для цього підготуємо необхідні законодавчі зміни», — повідомив прем’єр-міністр.
За кожним напрямом визначили конкретні завдання, строки їх виконання і відповідальних.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Серед ключових проблем економіки: контрабанда, зарплати в конвертах та маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.