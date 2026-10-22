Уряд готує заходи для боротьби з тіньовою економікою

Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Завдання — запобігти/унеможливити незаконні схеми, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та рівні умови для бізнесу, який працює легально і сплачує податки, — наголосив очільник уряду. — Щомісячно будемо звітувати щодо прогресу».

Які схеми планують ліквідувати

За словами глави уряду, під час зустрічі з урядовцями, народними депутатами, керівництвом Бюро економічної безпеки, Національної поліції, податкової й митної служб визначили основні напрями боротьби з тіньовою економікою.

Серед першочергових заходів:

протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда;

ліквідація схем ухилення від сплати податків;

махінації в гральному бізнесі тощо.

Контроль за гуманітарною допомогою

Окрему увагу учасники зустрічі приділили контролю за ввезенням, обліком і цільовим використанням гуманітарної допомоги, яку доставляють в Україну.

Є обґрунтовані підозри щодо використання терміну «гуманітарна допомога» для злочинних схем. Міністерство соціальної політики разом із зацікавленими держорганами підготує відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Електронні контракти та інвойси

Ще одним напрямом роботи стане запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків, а також автоматичного обміну даними.

«Розглянули запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків та автоматичного обміну даними. Для цього підготуємо необхідні законодавчі зміни», — повідомив прем’єр-міністр.

За кожним напрямом визначили конкретні завдання, строки їх виконання і відповідальних.