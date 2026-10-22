На підвищення зарплат військовим хочуть спрямувати 200 млрд грн

В Україні пропонують знайти щонайменше 200 млрд грн для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців без збільшення податків. Кошти планують залучити завдяки перерозподілу бюджетних видатків, детінізації економіки та випуску додаткових військових облігацій.

Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в інтерв’ю Radio NV

За словами депутата, відповідні пропозиції передбачають пошук загалом 250−274 млрд грн, частину з яких також планують спрямувати на підтримку бізнесу.

«Ми внесли низку правок, загалом на 274 млрд грн, які передбачають, якщо коротко, три напрями пошуку коштів», — заявив Железняк.

Звідки пропонують залучити кошти

Першим джерелом фінансування має стати перерозподіл видатків державного бюджету. За оцінкою депутата, це може забезпечити близько 70−80 млрд грн. Серед пропозицій — скорочення фінансування окремих бюджетних напрямів, зокрема телемарафону, стратегічних комунікацій та дорожнього будівництва.

Друге джерело — детінізація економіки, від якої Желєзняк очікує додаткових надходжень у розмірі близько 64,5 млрд грн.

Третім джерелом має стати залучення коштів через внутрішній державний борг. Депутат пропонує випустити додаткові військові облігації, щоб залучити ще 100 млрд грн.

«Я переконаний, що вони матимуть попит, якщо ми говоритимемо, що вони йдуть саме на зарплати військовим», — зазначив він.

Чи підвищуватимуть податки для збільшення зарплат військовим

Железняк вважає, що для підвищення зарплат не обов’язково підвищувати податки. За його словами, кошти можна знайти завдяки скороченню неефективних витрат і боротьбі з тіньовими схемами.

«200 мільярдів ми спрямовуємо щонайменше на зарплати військових», — заявив депутат.

Він також нагадав, що бюджетний комітет підтримав поправку, яка зобов’язує уряд переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. При цьому початкова пропозиція Железняка передбачала підвищення щонайменше на 20%, однак ця норма не увійшла до фінального тексту рішення комітету.

Читайте також Який розмір одноразової допомоги військовим у 2026 році

За словами депутата, уряд має подати відповідні зміни до другого читання проєкту державного бюджету.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки. Серед першочергових заходів: