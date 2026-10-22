Військовий збір для військових: хто може не сплачувати 1,5%

Військовослужбовці за певних умов можуть не сплачувати військовий збір у розмірі 1,5% із грошового забезпечення. Право на таку пільгу залежить від безпосередньої участі у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони та періоду виконання відповідних завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Згідно з Податковим кодексом України, від сплати військового збору звільняються доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців за період їхньої безпосередньої участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

У яких випадках не утримується військовий збір

Застосування пільги на сплату військового збору чітко визначено законодавством:

якщо військовослужбовець брав безпосередню участь у відповідних заходах лише частину звітного місяця, пільгова ставка 0% застосовується виключно до доходів за ці дні;

за дні протягом звітного місяця, коли військовослужбовець не залучався до таких заходів, військовий збір утримується з грошового забезпечення за ставкою 1,5%.

Остаточний розрахунок та право на звільнення від військового збору залежать від фактичних обставин проходження служби та обов’язкового наявного підтвердження відповідними документами і наказами.

Які ще податки нараховуються на грошове забезпечення

Військовий збір є єдиним податком, який безпосередньо утримується з виплат військовослужбовця на руки (за відсутності підстав для застосування пільги).

На грошове забезпечення також нараховується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Проте для військовослужбовців діє спеціальний механізм: утримані суми ПДФО спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат їхніх доходів.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за ставкою 22% нараховується окремо. Цей внесок сплачують військові частини і не утримується із суми грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю до виплати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.