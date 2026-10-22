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Військовий збір для військових: хто може не сплачувати 1,5%

Особисті фінанси
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Військовий збір для військових: хто може не сплачувати 1,5%
Військовий збір для військових: хто може не сплачувати 1,5%
Військовослужбовці за певних умов можуть не сплачувати військовий збір у розмірі 1,5% із грошового забезпечення. Право на таку пільгу залежить від безпосередньої участі у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони та періоду виконання відповідних завдань.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Згідно з Податковим кодексом України, від сплати військового збору звільняються доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців за період їхньої безпосередньої участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

У яких випадках не утримується військовий збір

Застосування пільги на сплату військового збору чітко визначено законодавством:
  • якщо військовослужбовець брав безпосередню участь у відповідних заходах лише частину звітного місяця, пільгова ставка 0% застосовується виключно до доходів за ці дні;
  • за дні протягом звітного місяця, коли військовослужбовець не залучався до таких заходів, військовий збір утримується з грошового забезпечення за ставкою 1,5%.
Остаточний розрахунок та право на звільнення від військового збору залежать від фактичних обставин проходження служби та обов’язкового наявного підтвердження відповідними документами і наказами.

Які ще податки нараховуються на грошове забезпечення

Військовий збір є єдиним податком, який безпосередньо утримується з виплат військовослужбовця на руки (за відсутності підстав для застосування пільги).
На грошове забезпечення також нараховується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Проте для військовослужбовців діє спеціальний механізм: утримані суми ПДФО спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат їхніх доходів.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за ставкою 22% нараховується окремо. Цей внесок сплачують військові частини і не утримується із суми грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю до виплати.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.
Також ми розповідали, що учасники бойових дій мають право на різні пільги. Це стосується не лише соціальних гарантій для них самих, а й низку прав та можливостей для його сім’ї.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиВійськовий збірВійськовослужбовець
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