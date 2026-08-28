Які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім’ї (комуналка, медицина та освіта) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім’ї (комуналка, медицина та освіта)

Учасники бойових дій мають право на різні пільги. Це стосується не лише соціальних гарантій для них самих, а й низку прав та можливостей для його сім’ї.

Про це пише АрміяInform , ми вибрали основне та створили інфографіку:

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Медицина

Соціальні гарантії поширюються і на медичне забезпечення членів сімей військовослужбовців. Так, члени сімей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні, мають право на медичну допомогу у військово-медичних закладах у випадках і порядку, визначених законодавством.

За відсутності за місцем проживання або проходження служби відповідних військово-медичних закладів члени сімей військовослужбовців можуть отримувати медичну допомогу в державних або комунальних закладах охорони здоров’я.

Пільги на комунальні послуги

Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Ця пільга передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Знижка поширюється не лише на самого учасника бойових дій, а й за визначених законом умов — на членів його сім’ї, які проживають разом із ним:

чоловіка або дружину;

неповнолітніх дітей;

неодружених повнолітніх дітей, які мають інвалідність з дитинства I або II групи чи інвалідність I групи;

непрацездатних батьків;

осіб, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика.

75-відсоткова знижка може застосовуватися до:

плати за користування житлом;

постачання та розподілу природного газу;

електроенергії;

теплопостачання;

водопостачання та водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

вартості твердого та рідкого пічного побутового палива — для будинків, які не мають централізованого опалення.

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Водночас пільга нараховується не на весь фактичний обсяг спожитих ресурсів, а в межах установлених соціальних нормативів. Для оплати житла застосовується норма 21 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Освіта дітей військовослужбовців

Для дітей військовослужбовців законодавство передбачає низку гарантій у сфері освіти. За місцем проживання сім’ї діти військовослужбовців мають право на першочергове влаштування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також до дитячих оздоровчих таборів незалежно від форми власності.

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Також держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям допомогу для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах. Це стосується також дітей, які навчаються за денною формою. Підтримка діє до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Допомога передбає:

повну або часткову оплату навчання за рахунок державного чи місцевого бюджету;

пільговий довгостроковий кредит на навчання;

соціальну стипендію;

безкоштовні підручники;

безкоштовний доступ до інтернету та баз даних у закладі освіти;

безкоштовне проживання в гуртожитку;

Окремі гарантії передбачені для дітей військовослужбовців із тривалою вислугою.

Дитина, один із батьків якої є військовослужбовцем із вислугою 20 років і більше, має переважне право на зарахування до:

військових ліцеїв;

ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;

вищих військових навчальних закладів;

закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри або відділення військової підготовки;

закладів фахової передвищої військової освіти.

Це право реалізується за умови успішного складання вступних випробувань та відповідності іншим вимогам і правилам прийому. Воно діє протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак під час дії воєнного стану цей механізм суттєво обмежений.

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