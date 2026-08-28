Скільки коштує навчання за кордоном у 2026 році Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Скільки коштує навчання за кордоном 2026

Навчання за кордоном перестало бути нездійсненною мрією для українських випускників. Сьогодні це реальна альтернатива вступу в українські виші, у деяких випадках з нижчими прохідними балами. Водночас навчання за кордоном досить коштовне, та як правило потребує значних додаткових витрат на проживання.

Finance.ua розповість, скільки буде коштувати отримання освіти за кордоном для студентів з України та до чого слід бути готовим вступникам.

Чому обирають Європу?

Вчитися в Європі українські студенти хочуть з декількох причин. Зрозуміло, що одна з ключових сьогодні — це безпекова ситуація в нашій країні. Молодь виїжджає як з прифронтових регіонів, де є безпосередня загроза життю та здоров’ю людей, так і з більш віддалених від фронту областей, які зіштовхуються з відсутністю електроенергії, обстрілами та іншими викликами війни.

Менш популярними, але також вагомими причинами для виїзду молоді на навчання за кордон є пошук університетів з вищими стандартами якості, ніж вдома, та здобуття диплома в навчальному закладі світового чи європейського рівня.

Фахівці з міжнародним досвідом мають переваги на українському ринку. Якщо, звісно, після навчання планують повертатися в Україну.

Європу для навчання найчастіше обирають через безпекову ситуацію, джерело фото: pexels

Якщо говорити про країни-лідери серед тих, які приймають українських студентів, то раніше, 2008−2009 роках, беззаперечним лідером була Німеччина. Тоді у цій країні навчалося понад 8 тис. українських студентів.

У 2013−2014 роках першість «забрала собі» Польща. Цього навчального року в університети країни вступили 15 123 українські студенти. Та зараз кількість студентів з України у Польщі значно вища. За даними МОН, 2023−2024 роках там навчалися 46 210 осіб, або 40% усіх студентів та студенток з України за кордоном.

Станом на зараз, лідерами серед країн Європи за кількістю українських студентів є:

Польща;

Німеччина;

Словаччина.

Розглянемо умови та вартість навчання в цих країнах більш детально.

Польща

Почнемо з країни, яка беззаперечно лідирує за кількістю українських студентів. Її обирають через відносно нескладні умови вступу та комфортну адаптацію. Оскільки в Польщі проживає багато українців, це полегшує процес звикання до цієї країни. До того ж з Україною є певна культурна схожість.

Навчатися в Польщі українці можуть польською або англійською мовою. Разом із цим програми польською мовою, як правило, дешевші.

Вартість навчання коливається в середньому в межах від 2 до 9 тис. євро за рік, залежно від власності вишу, спеціальності та мови викладання. Термін навчання на бакалавраті для більшості становить 3 роки. Значно дорожче навчання на медичних спеціальностях. Вартість стартує, в середньому, від 10 тис. євро, а терміни навчання становлять 5−6 років.

У країні є понад 400 університетів, з яких близько 100 державних, а решта — приватні. Деякі українці можуть випробувати свої сили і вступити «на бюджет» в державні виші. Цей привілей діє для тих, хто має статус тимчасового захисту (PESEL UKR).

Для вступу, окрім стандарного пакету документів, знадобиться ще й мовний сертифікат В2 (польська або англійська). До того ж випускникам з України в Польщі також потрібні результати НМТ, однак деякі навчальні заклади зважають більше саме на наявність цього іспиту, ніж на бали в ньому.

Серед найпопулярніших за останні роки державних університетів Польщі:

Варшавський університет

Ягеллонський університет у Кракові

Університет Адама Міцкевича в Познані

Лодзький університет

Політехніка Варшавська

Економічний університет (SGH)

Академія Козьмінського

Академія Лазарського

Польсько-Японська академія ІТ технологій

Наприклад, у Варшавському університеті вартість навчання на деяких спеціальностях становить:

Спеціальність Мова навчання Вартість / рік (євро) Право польська 2 тис. Психологія польська 3100 Фінанси бізнесу та бухгалтерський облік польська 3 тис. Міжнародні відносини англійська 3600 Лікарська справа польська 11 тис. Фінанси, інвестиції та бухгалтерський облік англійська 3200

Навчання в Ягеллонському університеті цьогоріч коштуватиме:

Спеціальність Мова навчання Вартість / рік (євро) Лікарська справа польська 13 340 Лікарська справа англійська 15 500 Міжнародні відносини польська 2620 Міжнародні відносини англійська 5 тис. Право польська 2390 Психологія польська 2530 Інформатика польська 1430

Серед приватних вишів українці найчастіше обирають Академію Леона Козьмінського (найкраща бізнес-школа) та Університет SWPS (популярний серед майбутніх психологів та соціологів).

Вартість навчання в Академії Леона Козьмінського:

Спеціальність Мова навчання Вартість / рік (євро) Право польська 4670 Економіка польська 5430 Маркетинг польська 5430 Фінанси та бухгалтерський облік польська 5430 Міжнародний менеджмент англійська 9250

Вартість навчання в Університеті SWPS:

Спеціальність Мова навчання Вартість / рік (євро) Психологія польська 3825 Психологія англійська 7100 Ігровий дизайн польська 3500 Рекламна графіка та мультимедіа польська 3850

Окрім оплати за навчання, студентам ще потрібно буде сплатити реєстраційний внесок під час вступу до навчального закладу. В середньому це від 50 до 200 євро одноразово. Також доведеться платити за проживання в гуртожитку близько 120 — 250 євро на місяць. Додатково слід враховувати щомісячні витрати на харчування та проїзд, які можуть сягати від 300 до 500 євро.

Водночас українські студенти у Польщі можуть отримати фінансову підтримку. Зокрема, існують такі види стипендій:

наукова / стипендія ректора;

стипендія від міністра науки Польщі;

соціальна;

одноразова стипендія Zapomoga.

Перші два види стипендій надаються за успіхи у навчанні, незалежно від громадянства. На соціальні стипендії можуть претендувати студенти, які живуть в сім’ях з низькими доходами.

Одноразову стипендію Zapomoga можуть отримати студенти-українці з тимчасовим захистом. Розмір такої допомоги може становити від 200 до 4 тис. злотих, суму визначає навчальний заклад.

Словаччина

Останніми роками в Словаччині відбувся справжній сплеск зростання кількості студентів з України. За даними МОН, кількість українських студентів зросла від 176 осіб 2013−2014 роках до 10 197 осіб у 2023−2024 роках.

Великою мірою це пов’язано з повномасштабною війною в нашій країні. Однак словацькі університети доклали значних зусиль, щоб залучити студентів з України. Для цього вони співпрацювали з агентами та посередниками, які проводили роботу з українськими абітурієнтами.

Усього в Словаччині діє 35 університетів, 23 із них державні, 11 — приватні і один — представництво іноземного університету. Навчання в них ведеться або словацькою, або англійською мовами.

Перевагами вишів Словаччини є те, що студенти-іноземці можуть навчатися безоплатно. Головна умова — навчання проводиться словацькою мовою. Яка, до речі, певною мірою близька до української. Цей фактор також часто стає одним із вирішальним під час вибору українцями країни навчання в Європі.

У Словаччині іноземні студенти можуть навчатися безкоштовно, джерело фото: pexels

Спеціальності, які викладаються англійською мовою, як правило, платні. Однак можна знайти виші з безоплатними англомовними навчальними програмами. Наприклад, «Центральноєвропейські студії» в Університеті Коменського у Братиславі, Філософський факультет або «Англійська мова та англомовні культури» в Трнавському університеті у Трнаві, Педагогічний факультет.

Сьогодні найбільше українських студентів вчиться в університетах Братислави та Кошице. Серед державних вишів у лідерах:

Технічний університет у Кошице;

Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице;

Словацький технічний університет у Братиславі;

Університет Коменського в Братиславі;

Економічний університет у Братиславі.

Серед приватних університетів українці найчастіше обирають Пан’європейський університет та Університеті менеджменту в Братиславі.

Вартість навчання за контрактом варіюється в межах 1600 — 3 тис. євро за рік викладання словацькою мовою і в межах 2 — 11 тис. євро за рік викладання англійською мовою.

Найдорожчою, традиційно, є медицина і сягає 10 тис. євро. Розглянемо детальніше ціни деяких вишів.

Так, здобути вищу освіту в Пан’європейському університеті буде коштувати:

Спеціальність Мова навчання Вартість / рік (євро) Міжнародні відносини та дипломатія англійська 5198 Право словацька 2599 Економіка словацька 2290 Психологія словацька 2799 Медіа, дизайн та маркетинг словацька 2650

Вартість навчання в Університеті менеджменту в Братиславі (Vysoká škola manažmentu) стартує від 2790 євро на рік словацькою мовою та від 3365 євро на рік англійською. Виш пропонує навчальні програми за спеціальностями: маркетинг, менеджмент якості, управління в некомерційних організаціях, спорті та культурі, або міжнародне підприємництво.

Окрім вартості навчання за рік, додатково студентам доведеться сплатити вступний збір у розмірі 20−80 євро за кожен факультет, а також слід враховувати щомісячну оплату на проживання: за гуртожиток 100 — 200 євро на місяць, а за квартиру 350 — 500 євро на місяць. Також, раз на рік варто буде сплачувати близько 350 євро за комерційну медичну страховку.

Водночас студенти можуть розраховувати на отримання деяких видів стипендій:

Національна стипендіальна програма SR: 400−620 євро/міс. для магістрів та PhD;

Bilateral Scholarships: стипендія, яка повністю покриває вартість навчання для українців, Словаччина щороку виділяє квоти для молоді з нашої країни;

Erasmus+: грант від ЄС, програма покриває витрати на проїзд та надає щомісячну фінансову підтримку (наприклад, 750 євро/міс. для стажувань).

Німеччина

Німеччина входить в трійку найпопулярніших серед українців країн для здобуття вищої освіти в Європі. Її обирають, бо дипломи німецьких університетів високо цінують роботодавці в багатьох країнах світу, а також, тому що під час навчання студенти часто працюють і здобувають важливий досвід на практиці.

В цій країні безоплатне навчання в державних університетах доступне іноземним студентам, зокрема й для українців. Студентам потрібно лише кожного семестру платити внесок, розмір якого коливається в середньому від 200 до 350 євро. У цю суму включена вартість студентського квитка, а іноді й проїзд у транспорті.

Для того, щоб вступити до німецького університету, випускники з України повинні бути готовими присвятити рік підготовці до вступу. За цей час вони проходять програму Studienkolleg, в межах якої вивчають німецьку мову, розбираються, як працює система освіти цієї країни, а також поглиблюють знання з деяких профільних предметів.

Найважливіше — це вивчити мову, тому абітурієнтам з України потрібно присвятити найбільше уваги саме цій задачі. Переважно виші країни вимагають знання німецької мови на рівня B2 або C1.

Попри те, що навчання в університетах Німеччини безкоштовне, є можливість вступити і на платні програми приватних вишів. Шанси бути зарахованими до таких навчальних закладів для українців значно вищі, до того ж для зручності іноземних студентів є програми англійською мовою.

Популярними в країні приватними університетами є Бізнес-школа GISMA, Франкфуртська школа фінансів та менеджменту, BSBI — Берлінська школа бізнесу та інновацій, Міжнародний університет Карлсхохшуле, Мюнхенська бізнес-школа. Однак навчання в таких ЗВО недешеве і коливається в середньому в межах 10 — 15 тис. євро за рік.

Так, наприклад, в Бізнес-школі GISMA за рік навчання потрібно заплатити від 12 тис. до 15 600 євро. Тут готують фахівців за спеціальностями: бізнес-менеджмент, міжнародний бізнес, бухгалтерський облік та фінанси, логістика та управління ланцюгами постачань.

Програми в Франкфуртській школі фінансів та менеджменту ще дорожчі і стартують від 16 400 євро на рік. Серед спеціальностей тут: менеджмент, бізнес адміністрування, digital Бізнес, Фінанси тощо.

Міжнародний університет Карлсхохшуле навчає студентів англійською мовою і готує фахівців за спеціальностями: менеджмент, управління сталим розвитком, міжнародний маркетинг. Вартість навчання рахується по місяцях і становить 550 євро на місяць для громадян країн ЄС і 750 євро на місяць для студентів з країн, що не входять до складу ЄС, зокрема і для українців. Тривалість навчання — 6 семестрів.

Окрім того, студентам варто враховувати щомісячні витрати на житло, які становитимуть 350 — 600 євро, та харчування близько 200 — 300 євро. Приблизно 130 євро на місяць за медичне страхування.

Водночас існують різні програми фінансової підтримки, де розміри виплат варіюються від 300 до 2 тис. євро щомісячно. Серед них, наприклад, є програма DAAD (Німецька служба академічних обмінів. — Ред.). Студенти магістерських програм можуть отримувати майже 1 тис. на місяць та одноразову виплату 460 євро на навчальні матеріали. Для науковців сума може перевищувати 1600 євро.

За високі досягнення у навчанні студенти отримують національну стипендію (Deutschlandstipendium. — Ред.), яка виплачується раз на місяць у розмірі 300 євро.

Є й інші програми, пов’язані з соціальним станом чи активною участю у студентському житті. Такі стипендії часто виплачують фонди політичних партій або релігійні організації.

США

Навчатися у США хочуть студенти з усіх країн світу. За останні роки інтерес до цієї країни збільшився і серед українських абітурієнтів. Від початку повномасштабного вторгнення кількість українських студентів в США зросла на 20% і 2025 року до американських університетів вступило 2 346 осіб.

Зрозуміло, що причиною цього сплеску великою мірою є вимушена міграція українців через війну. Багато хто знайшов прихисток в США і відповідно їхні діти вступають до місцевих навчальних закладів.

Однак ця причина не єдина. Частина студентів цілеспрямовано готуються до вступу в американські виші, навчаючись в Україні та обираючи з-поміж іноземних університетів. Вони вчать англійську на потрібному для вступу рівні та подаються на міжнародні програми. Прот

Протягом останнім років інтерес з боку українських абітурієнтів до США суттєво збільшився, джерело фото: pexels

З кожним роком шанси українців конкурувати з іншими абітурієнтами в США зростають завдяки ретельній підготовці як дітей, так і батьків, а також завдяки впровадженню українськими школами підходів у навчанні, орієнтованих на міжнародні стандарти.

Важливо розуміти, що здобуття вищої освіти в США одне із найдорожчих у світі. До того ж для іноземців немає права на безкоштовне навчання. Проте українці можуть претендувати на стипендії, гранти або фінансову допомогу, які частково покривають дороговартісне навчання.

Крім того, з початком повномасштабного вторгнення багато університетів США запровадили спеціальні програми підтримки для українських студентів.

Традиційно в американських вишах студенти можуть отримати три види фінансової допомоги:

Need-based grants — кошти надає університет для підтримки сім’ї зі складною фінансовою ситуацією;

Merit scholarships — стипендія за академічні здобутки;

Loans - кредити, які потрібно повертати після навчання.

За фінансову підтримку студентів відповідають університети. Тому на практиці дорожчий та престижніший виш може виявитися для вас доступнішим за виш із дешевшою вартістю навчання. Чому це так? Бо в «багатших» університетах більший капітал, відповідно вони мають кошти, щоб покрити програми з фінансової підтримки, зокрема і для іноземців. Щедрими зазвичай є такі високорейтингові навчальні заклади як MIT (Массачусетський технологічний інститут. — Ред.), Dartmouth (Дартмутський коледж. — Ред.), Vassar (Вассар коледж. - Ред.) та інші.

Щодо вартості навчання, то вона залежить від типу університету, його рейтингу та місця розташування. У державних вишах вона становить в середньому від 20 до 35 тис. доларів за рік, а в приватних — від 30 до 50 тис. доларів за рік.

Залежно від розташування, найдешевшими варіантами є університети в штатах Техас, Флорида, Огайо, Індіана. Там навчання коштує близько 15 — 20 тис. доларів на рік. Найдорожчими — в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Каліфорнії. Там вартість сягає в середньому 65 тис. доларів на рік.

Назва університету Середня вартість навчання / рік (долари) Harvard University (приватний, Массачусетс) 65 тис. Yale University (приватний, Коннектикут) 65 тис. Princeton University (приватний, Нью-Джерсі) 65 тис. Columbia University (приватний, Нью-Йорк) 60 тис. Stanford University (приватний, Каліфорнія) 60 тис. University of Michigan (державний, Мічиган) 50 тис. University of California, Los Angeles (державний, Каліфорнія) 48 тис. Ohio State University (державний, Огайо) 30 тис. University of Florida (державний, Флорида) 25 тис.

На додаткові витрати іноземним студентам в США потрібно теж розраховувати немалу суму. За рік на житло та харчування може піти близько 10 — 20 тис. доларів, на підручники та навчальні матеріали до 1500 доларів, на медичну страховку близько 2 тис. — 3500 доларів.

Тобто реальна вартість здобуття вищої освіти в США відчутна для гаманців середньостатистичних українців. Зекономити допоможуть програми фінансової підтримки від американських вишів. Тому підготовка до вступу та вибір навчального закладу має включати і вивчення цих можливостей.

Україна

Цьогоріч навчання в українських ЗВО подорожчало в середньому на 20%, якщо порівнювати з 2025 роком. В середньому за один рік студентам доведеться заплатити від 50 до 90 тис. грн. Тобто умовно від 1 тис. до 1800 євро або ж від 1100 до 2 тис. доларів.

Зрозуміло, що ці суми менші, ніж в Європі, а тим більше — ніж в США. Водночас на практиці може виявитися, що вступ до університету за кордоном для українців виявиться менш складним, ніж в своїй країні.

На цьому наголошує і освітній омбудсмен Дмитро Лубінець. Він б’є на сполох та попереджає, що через високі прохідні бали НМТ українська молодь покидає країну і може більше не повернутися.

У розпал вступної кампанії 2026 омбудсмен закликав знизити граничний бал конкурсного відбору від 150 до 130. Він наголосив, що цьогоріч українські випускники живуть в умовах постійного стресу і складали НМТ після однієї з найважчих зим повномасштабної війни з довготривалими відключеннями світла, під безпрецедентними масованими обстрілами, після безсонних ночей через повітряні тривоги.

«Ми не маємо права дискредитувати тих, хто склав тест, наприклад, на 149 балів.

Що ми сьогодні перевіряємо: знання чи здатність сімнадцятирічної дитини психологічно витримати війну?", — зауважив Лубінець.

Омбудсмен переконаний, що держава сьогодні повинна зробити все для того, щоб якомога більше українських дітей отримали шанс навчатися саме в українських університетах. Інакше Україна ризикує втратити ціле покоління своїх молодих громадян: «Практика показує: молодь, яка їде здобувати освіту за кордон, дуже рідко повертається. Вона інтегрується, будує кар’єру, створює сім’ю і пов’язує своє майбутнє з іншою державою».

Водночас іноземні виші все більше зацікавлені в тому, щоб заохотити абітурієнтів з України до вступу. Вони організовують рекламні та просвітницькі кампанії, зокрема університети Польщі та Словаччини. Деякі виші за кордоном приймають українців на навчання на спрощених умовах, що часто стає вирішальним фактором для тих, хто не набрав прохідні бали НМТ в Україні.

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