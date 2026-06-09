Освіта дорожчає: що варто знати випускникам та їхнім батькам Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Вартість освіти в Україні

Літо — доленосна пора року для випускників шкіл та відповідальний час для їхніх батьків. Адже попереду важливий вибір: до якого навчального закладу вступити та яку професію врешті обрати. Крім цього для багатьох сімей важливим є і питання вартості навчання, яка з кожним роком лише зростає.

У цьому матеріалі Finance.ua розповість, скільки коштуватиме навчання цьогорічних вступників. Ми також проаналізуємо, як змінювалася вартість навчання за останні роки.

Як обрати ЗВО?

Перш за все, відштовхуйтеся від спеціальності, яка вас цікавить. Поцікавтеся умовами, які пропонує навчальний заклад (можливість навчання на бюджеті, наявність та розташування гуртожитку, укриття тощо. — Ред.). Дізнайтеся, яке місце посідає ЗВО у рейтингах , котрі є у відкритому доступі.

Сьогодні в Україні є достатнє різноманіття вишів під різні запити. Наприклад, ось ТОП-10 університетів консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів від інформаційного ресурсу «Освіта.ua»:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Львівський національний університет імені Івана Франка Національний університет «Львівська політехніка» НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Карпатський національний університет імені Василя Стефаника Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Національний університет «Києво-Могилянська академія» Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

КНУ ім. Тараса Шевченка

Якщо ж дивитися рейтинги за останні роки, то можна помітити, що все частіше перші сходинки займають навчальні заклади у західних областях нашої країни. Тоді як ЗВО в Сумах та Харкові втрачають позиції, перш за все, через безпекову ситуацію.

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Для нашого матеріалу ми відібрали ЗВО з п’яти міст в різних куточках України, які сьогодні найбільше цікавлять абітурієнтів — Київ, Львів, Харків, Чернівці та Одеса. Розглянемо вартість на денній формі навчання, ступінь бакалавр.

2021 рік

Київ

З року в рік до столиці з’їжджаються випускники з усієї країни, щоб випробувати свої сили та вступити до кращих вишів. Найвищу позицію в рейтингу ЗВО багато років поспіль тримає Київський національний університет імені Шевченка (КНУ). Проте і навчання тут одне з найдорожчих.

2021 року в КНУ найдешевше було вчитися на контракті за спеціальностями: історія, археологія, бібліотечна та архівна справа — 31 тис. грн. Спеціальності: комп’ютерні науки, інженерія, кібербезпека, філологія, психологія, маркетинг і туризм коштували від 38 до 42 тис. грн. Найдорожчими були міжнародні відносини — 58 тис. грн.

Середня вартість навчання у ще одному популярному серед абітурієнтів виші — Національному університеті «Київський політехнічний інститут» — 2021 року становила 31 тис. грн. Найдешевше було вчитися за спеціальностями: фізика і астрономія, математика і статистика, хімічні технології та інженерія — 15 600 грн. Навчання за спеціальностями менеджмент і маркетинг коштувало 34 900 грн, інформаційні технології, журналістика, право та іноземна філологія — від 35 до 45 тис. грн.

У Києво-Могилянській академії середня вартість навчання становила 38 тис. грн. Найдешевшими були природничі науки (23 тис. грн), а найдорожче було вчитися за спеціальностями право та міжнародні відносини (62 тис. грн).

У Національному медичному університеті імені О. Богомольця найдешевша вартість контракту була за спеціальністю «Фізична терапія» (18 тис. грн), а найдорожчою традиційно залишалася стоматологія (42 тис. грн).

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова в середньому коштував для студентів 18 500 грн за рік. Спеціальностям: педагогіка, математика та середня освіта навчали за 14 900 грн, а навчання на іноземній філології коштувало 26 тис. грн.

Львів

2021 року до львівських вишів вступили понад 30 тис. студентів. Понад половина з них розподілилися між двома найпопулярнішими ЗВО міста — Львівською політехнікою та ЛНУ ім. Франка.

Так, навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» 2021 року коштувало від 32 до 36 тис. грн у сфері IT, від 30 до 32 тис. грн для майбутніх юристів, філологів та економістів.

У Львівському національному університет імені Франка контрактники 2021 року платили за навчання майже 24 тис. грн на факультетах географії, історії, математики та філології. Такі спеціальності як: право, статистика, а також інженерія програмного забезпечення коштували від 36 тис. грн.

Харків

До повномасштабної війни Харків по праву вважався містом студентів, адже туди з’їжджалися абітурієнти з усіх регіонів країни. В Харкові є як класичні, так і профільні ЗВО. Зокрема, медичні, технічні, аграрні та педагогічні.

Так, навчання в Харківському національному університеті імені Каразіна коштувало 25 500 грн для таких спеціальностей: менеджмент, журналістика, психологія, туризм, право, іноземна філологія, міжнародні відносини та кібербезпека.

В Харківському національному університеті радіоелектроніки навчання за спеціальностями: електроніка, метрологія, телекомунікації та радіотехніка, видавництво і поліграфія коштувало 16 тис. грн, економіка — 19 900 грн, комп’ютерні науки — 21 900 грн.

Харківський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого був помітно дорожчим. Навчатися за спеціальностями: право, міжнародне право та економіка коштувало від 29 925 гривень на рік.

ХНУ ім. Каразіна

Чернівці

У Чернівцях діє один із найстаріших ЗВО країни — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ). 2021 року до вишу вступили понад 1700 студентів, але з початком повномасштабної війни інтерес до цього навчального закладу різко зріс. Сюди 2025 року вступили майже 10 тис. студентів.

Вартість навчання в ЧНУ 2021 року становила: природничі науки — від 23 700 до 26 900 грн, економіка — 27 900 грн, право — 32 500 грн, фізика та комп’ютерні науки — від 24 700 до 29 900 грн, психологія — 25 200 грн.

Іншим популярним ЗВО у місті є Буковинський державний медичний університет. Навчання у цьому виші варіювалося від 20 500 грн (медсестринство) до 25 600 грн (стоматологія).

Одеса

Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова — найстаріший класичний університет міста. 2021 року найдешевшими спеціальностями у цьому ЗВО були: історія та археологія, філософія та культурологія — 19 370. Навчання за спеціальностями облік та аудит і економіка коштувало 26 524 грн, а журналістика, право, комп’ютерні технології — 29 144 грн.

В Державному університеті «Одеська політехніка» вчитися за спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, системний аналіз та кібербезпека" коштувало 32 тис. грн за семестр. Інші спеціальності — 25 600 грн.

В Національному університеті «Одеська юридична академія» вартість навчання за спеціальностями: право, політологія, психологія, філологія та журналістика становила 31 050 грн на рік.

ОНУ ім. Мечнікова

Середня вартість навчання в Україні 2021 року (грн)

Місто ІТ медицина право економіка гуманітарні спеціальності Київ 29 тис. грн 40 тис. грн 41 500 грн 30 тис. грн 30 тис. грн Львів 36 тис. грн 38 тис. грн 31 тис. грн 25 тис. грн 31 тис. грн Харків 30 тис. грн 40 тис. грн 40 тис. грн 28 тис. грн 26 тис. грн Чернівці 30 тис. грн 40 тис. грн 27 тис. грн 21 тис. грн 20 тис. грн Одеса 30 тис. грн 37 тис. грн 30 тис. грн 26 тис. грн 25 тис. грн

2022 — 2025 роки

Помітна тенденція від початку повномасштабної війни — подорожчання навчання у західних областях України. Нижче наведемо середню вартість навчання у найбільших містах України за 2022 — 2025 роки.

2022 рік

Місто ІТ медицина право економіка гуманітарні спеціальності Київ 42 тис. грн 38 тис. грн 41 тис. грн 30 тис. грн 36 тис. грн Львів 40 тис. грн 40 тис. грн 39 тис. грн 32 тис. грн 25 тис. грн Харків 35 тис. грн 42 тис. грн 42 тис. грн 25 500 грн 22 тис. грн Чернівці 32 тис. грн 55 тис. грн 40 тис. грн 25 тис. грн 24 тис. грн Одеса 37 тис. грн 45 тис. грн 40 тис. грн 27 тис. грн 28 тис. грн

2023 рік

Місто ІТ медицина право економіка гуманітарні спеціальності Київ 44 тис. грн 53 тис. грн 60 тис. грн 47 тис. грн 44 тис. грн Львів 46 тис. грн 52 тис. грн 46 тис. грн 30 тис. грн 37 тис. грн Харків 30 тис. грн 45 тис. грн 31 тис. грн 25 тис. грн 25 тис. грн Чернівці 36 тис. грн 55 тис. грн 40 тис. грн 34 тис. грн 38 тис. грн Одеса 36 тис. грн 45 тис. грн 40 тис. грн 30 тис. грн 33 тис. грн

2024 рік

Місто ІТ медицина право економіка гуманітарні спеціальності Київ 47 тис. грн 60 тис. грн 61 тис. грн 56 тис. грн 53 тис. грн Львів 47 тис. грн 54 тис. грн 48 тис. грн 33 тис. грн 40 тис. грн Харків 31 тис. грн 42 тис. грн 31 тис. грн 32 тис. грн 31 тис. грн Чернівці 39 тис. грн 55 тис. грн 44 тис. грн 38 тис. грн 40 тис. грн Одеса 40 тис. грн 48 тис. грн 48 тис. грн 32 тис. грн 34 тис. грн

2025 рік

Місто ІТ медицина право економіка гуманітарні спеціальності Київ 55 тис. грн 61 тис. грн 63 тис. грн 61 тис. грн 58 тис. грн Львів 53 тис. грн 57 тис. грн 55 тис. грн 45 тис. грн 55 тис. грн Харків 38 тис. грн 48 тис. грн 44 тис. грн 35 тис. грн 32 тис. грн Чернівці 39 тис. грн 55 тис. грн 49 тис. грн 40 тис. грн 48 тис. грн Одеса 42 тис. грн 48 тис. грн 51 тис. грн 37 тис. грн 39 тис. грн

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Отже, якщо детальніше розглядати попередній рік, найвищою середня вартість навчання 2025 року була у Чернівцях (37 800 грн), а лише потім йдуть Львів (37 480 грн) та Київ (37 308 грн). Серед найдорожчих також університети Івано-Франківської області (35 828 грн) та Закарпатської (34 504 грн) областей.

Найдешевшими минулого року були університети у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, де ціни варіювалися від 22 до 24 тис. грн.

2026 рік

Скільки коштуватиме навчання в університетах країни цьогоріч ще достеменно невідомо. Більшість вишів публікують ці дані протягом червня-липня. Однак вже зараз деякі навчальні заклади анонсували, що вартість зросте подекуди на 30 — 40%.

Наприклад, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича пояснили, що подорожчання навчання пов’язане зі зростанням зарплат педагогів та комунальних послуг, а також з необхідністю покращувати матеріально-технічну базу навчального закладу.

Довідка Finance.ua Експерти радять випускникам та їхнім батькам додати щонайменше +20% до тогорічної вартості навчання в тому виші, який вас цікавить.

Водночас вже є ЗВО, які вже оприлюднили актуальні ціни на 2026 рік. Серед них:

Львівський національний університет імені Івана Франка. Вартість навчання зросла приблизно на 30% і становитиме від 51 400 до 86 700 грн за наступними спеціальностями:

право, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, англійська мова та література, переклад — 86 700 грн;

економіка, менеджмент, маркетинг, журналістика — 69 100 грн;

дошкільна освіта, початкова освіта, прикладна математика, соціологія — 58 300 грн;

математика, фізика та астрономія, хімія — 51 400 грн.

Києво-Могилянська Академія. Вартість навчання тут традиційно одна з найвищих в Україні і цьогоріч варіюється від 50 до 100 тис. грн. Ось деякі спеціальності:

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки — 100 тис. грн;

право - 90 тис. грн;

міжнародні відносини, фінанси, банківська справа та страхування, маркетинг — 75 тис. грн;

історія, філософія, культурологія — 60 тис. грн.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Вартість навчання у профільному економічному виші країни цьогоріч становитиме:

митне адміністрування та посередництво, інвестиційний бізнес, міжнародна економіка, міжнародний бізнес — 79 800 грн;

комп’ютерні науки, кібербезпека, міжнародна економіка, менеджмент бізнес-організацій, маркетинг, правознавство — 67 200 грн;

туризм, політичні технології, соціальні та медіа-комунікації — 56 200 грн.

ЛНУ ім. Франка

Чи є альтернатива дорогому навчанню?

2025 року абітурієнти, які написали НМТ на високі бали, могли претендувати на грант на навчання від держави. Для цього потрібно було отримати мінімум 150 балів з двох предметів (140 для спеціальностей із підтримкою) або 170 балів для гранта другого рівня.

2025 року базові рівні державних грантів становили 17 і 25 тис. гривень, а далі сума збільшувалася через коефіцієнти залежно від спеціальності та місця знаходження закладу освіти. Серед спеціальностей найбільше грантів пішло на психологію, автомобільний транспорт, філологію, комп’ютерні технології, архітектуру та містобудування, право, економіку.

Заступник міністра освіти Микола Трофименко розповідав, що на практиці такі гранти в більшості випадків покривали лише частину вартості навчання. Гранти отримали понад 40 тис. студентів, а їхня сума в середньому становила трохи більше ніж 23 тис. гривень.

Чи будуть вступники отримувати гранти на навчання цьогоріч, поки невідомо. У МОН раніше заявляли, що хочуть зберегти цю практику і на 2026/2027 навчальний рік, але жодних деталей ще немає.

Держава та університети також намагаються зробити доступнішою освіту для молоді з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Така молодь може вступити за квотою-2 на бюджетне місце за результатами співбесіди замість НМТ. У більшості університетів квота-2 становить близько 10% місць. Також держава надає вступникам з ТОТ одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн, університети гарантовано забезпечують їх місцем в гуртожитку на час навчання.

Є й інші категорії абітурієнтів, які вступають за пільговими умовами. Це особи з інвалідністю, діти-сироти, діти загиблих військових. За квотою-1 для них виділяють від 10 до 30% бюджетних місць в університетах. Але варто розуміти, що поміж пільгових категорій теж існує конкурс і належність до пільгової категорії не гарантує 100% вступ до обраного університету.

Загалом насправді дієвих механізмів, які б нівелювали дорогу вартість навчання за контрактом в університетах (окрім вступу на бюджет) фактично немає. Вирішальним фактором доступності вищої освіти для абітурієнта здебільшого стає рівень фінансової спроможності його сім’ї.

Якщо ж можливості оплатити навчання за контрактом немає, то вступники йдуть навчатися в коледжі, де шанси отримати бюджетне місце часто значно вищі, ніж у випадку із ЗВО, а навчання за контрактом — дешевше.

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