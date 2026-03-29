Чи може університет збільшити ціну за навчання під час навчального року Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Існують умови, коли університети можуть підвищувати плату за навчання під час навчального процесу. При вступі до ЗВО на контрактну форму навчання батькам та студентам радять уважно читати умови договору. Це допоможе уникнути непередбачених фінансових витрат під час навчання.

Про це розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання

За словами експерта, закон дозволяє проводити індексацію розміру оплати за навчання, але не частіше одного разу на рік та в межах офіційного індексу споживчих цін за попередній рік.

До того ж, можливість індексації повинна бути прописана у контракті. Якщо такий пункт у договорі відсутній, університет не має права змінювати умови в односторонньому порядку.

«Тому вступникам та їхнім батькам я завжди раджу уважно читати договір до підписання», — наголосив Трофименко.

Які спеціальності можуть подорожчати

Також представник МОН зазначає, що в Україні вартість навчання може зрости для спеціальностей, «де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки студента».

Різницю компенсували за рахунок бюджетників, бо держава фіксовано платить за студента, і ця сума була значно більшою, ніж сплачували контрактники.

Він додав, що перегляд ціни переважно стосується популярних масових спеціальностей.

Водночас для спеціальностей, «де для держави важливо втримати або наростити набір», підхід інший. Тут важлива передусім доступність освіти, а не лише вартість, і саме на такі спеціальності нині найбільше бюджетних місць.

