0 800 307 555
укр
Чи може університет збільшити ціну за навчання під час навчального року

Особисті фінанси
48
Студент в університеті, Фото: freepik
Існують умови, коли університети можуть підвищувати плату за навчання під час навчального процесу. При вступі до ЗВО на контрактну форму навчання батькам та студентам радять уважно читати умови договору. Це допоможе уникнути непередбачених фінансових витрат під час навчання.
Про це розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання

За словами експерта, закон дозволяє проводити індексацію розміру оплати за навчання, але не частіше одного разу на рік та в межах офіційного індексу споживчих цін за попередній рік.
Читайте також
До того ж, можливість індексації повинна бути прописана у контракті. Якщо такий пункт у договорі відсутній, університет не має права змінювати умови в односторонньому порядку.
«Тому вступникам та їхнім батькам я завжди раджу уважно читати договір до підписання», — наголосив Трофименко.

Які спеціальності можуть подорожчати

Також представник МОН зазначає, що в Україні вартість навчання може зрости для спеціальностей, «де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки студента».
Різницю компенсували за рахунок бюджетників, бо держава фіксовано платить за студента, і ця сума була значно більшою, ніж сплачували контрактники.
Читайте також
Він додав, що перегляд ціни переважно стосується популярних масових спеціальностей.
Водночас для спеціальностей, «де для держави важливо втримати або наростити набір», підхід інший. Тут важлива передусім доступність освіти, а не лише вартість, і саме на такі спеціальності нині найбільше бюджетних місць.
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиОсвітаВНЗ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems