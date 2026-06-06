Чи можуть заборонити виїзд за кордон через кредити та лікарняний: пояснення МВС Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Чи випустять за кордон, якщо є кредити або активний лікарняний

Наявність кредитів, розстрочок, іпотек чи оформленого лікарняного не можуть бути підставою для відмови у виїзді за кордон.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Зокрема, прикордонники не цікавляться наявністю кредитів, розстрочок чи іпотек. Так само це стосується і перебування на лікарняному. Листки непрацездатності на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон», — йдеться у повідомленні.

Коли можуть відмовити у перетині кордону

У МВС зазначають, прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Серед них — рішення суду про заборону виїзду, запобіжний захід у кримінальному провадженні, невиконані судові зобов’язання або перебування особи в розшуку.

Також обмеження можуть застосовуватися у випадку адміністративного нагляду поліції, заборони від виконавчої служби (наприклад, через борги зі сплати аліментів) або за відсутності необхідних документів для перетину державного кордону.

Усі інші причини, не передбачені законом, не можуть бути підставою для недопуску до виїзду.

Фахівці нагадують, під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ — у паперовому або електронному форматі. Саме його прикордонники перевіряють у першу чергу.

До цього Finance.ua зазначав , що Кабінет Міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків.

«Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень», — зазначала премʼєр-міністерка Свириденко.

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