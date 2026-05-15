Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків
Кабінет Міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», — сказано в повідомленні.
Попереднє рішення Кабміну
Раніше Кабінет Міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. «Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень», — зазначала Свириденко.
Зміни не застосовувалися до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для:
- членів Кабінету Міністрів;
- керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;
- народних депутатів;
- суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
- прокурорів Офісу Генерального прокурора;
- керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
