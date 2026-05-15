Буданов виключив пом’якшення мобілізації
Набір добровольців до лав ЗСУ не здатний забезпечити потреби української армії, тому мобілізація в Україні має тривати.
Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Times, передає «Слово і діло».
Добровольців недостатньо для потреб армії
За словами Буданова, нині Україна не має альтернативних механізмів для забезпечення необхідної кількості військовослужбовців.
Він зазначив, що частина суспільства очікує пом’якшення або зміни підходів до мобілізації, однак в умовах повномасштабної війни мобілізаційний процес має продовжуватися.
«Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість. Це неможливо через економічні проблеми та через те, що після 12 з половиною років війни немає достатньої мотивації для такої кількості людей іти добровольцями», — сказав Буданов.
Буданов підкреслив, що війна має тотальний характер і потребує масштабної участі населення.
«Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде», — заявив він.
Буданов прокоментував ситуацію з ТЦК
Окремо очільник ОП прокоментував випадки зловживань, зафіксовані з боку окремих працівників Територіальних центрів комплектування.
Він пообіцяв боротися всіма можливими способами з «ексцесами» з боку військових ТЦК, які фіксувалися на відео, зокрема випадками жорстокого поводження з мобілізованими. Однак, пом’якшення мобілізації Буданов виключив.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.
