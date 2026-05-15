Асоціація ритейлерів назвала причини масового закриття магазинів в Україні
Аналіз закриття торговельних мереж і скорочення присутності регіональних ритейлерів за останні два місяці свідчить про падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміну стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.
Про це йдеться у публікації Асоціації ритейлерів України (RAU).
Міжнародні бренди скорочують присутність
У RAU зазначають, що навесні 2026 року в Україні зафіксували низку закриттів від виходу міжнародних компаній до системного скорочення регіональних мереж.
Серед основних причин називають зниження купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою та перегляд міжнародними брендами власних стратегій.
Reebok залишає український ринок
У сегменті спортивної індустрії зафіксовано припинення діяльності мережі Reebok в Україні. З травня 2026 року роботу завершують останні два магазини ліцензійного бренду в столичних ТРЦ Retroville та SkyMall.
Це результат перегляду глобальної стратегії, спрямованої на оптимізацію присутності на ринках із високими операційними ризиками та низькою маржинальністю.
З березня 2022 року мережею магазинів Reebok в Україні управляв турецький холдинг FLO Retailing.
FLO Retailing закриває ще один бренд
Паралельно з цим, у березні поточного року, FLO Retailing також згорнув роботу останнього магазину спортивного одягу InStreet, що працював у ТРЦ Respublika Park.
Також повністю припиняє роботу на українському ринку мультибрендова мережа магазинів взуття SuperStep: шість магазинів мають закритися впродовж травня-червня.
Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep пояснив це результатом стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту.
Koton і львівська мережа «Арсен» також припиняють роботу
Аналогічне рішення ухвалив і бренд Koton, який після восьми років роботи закриває два магазини в Україні.
Львівська мережа супермаркетів «Арсен», яка працювала на ринку протягом 24 років, офіційно оголосила про припинення діяльності. У компанії назвали це плановим завершенням роздрібного напрямку бізнесу.
Йдеться не лише про супермаркети Арсен. Компанія також завершує роботу мереж «Фреш», «Союз» та «Квартал», які працювали в різних регіонах України. Власник фактично згортає весь роздрібний напрям бізнесу.
Найбільше постраждав сегмент імпульсних покупок
Зміна споживчих пріоритетів найбільш відчутно позначилася на ритейлерах, які працюють у сегменті емоційних та імпульсних покупок, говориться у повідомленні.
Ухвалено рішення про повне закриття мереж Usupso та O! Some в Україні через суттєве скорочення виторгу, втрату маржинальності та зміною конкурентного середовища.