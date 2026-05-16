Більшість американців негативно оцінюють дії Трампа щодо економіки та інфляції

Більшість американських виборців негативно оцінюють дії президента США Дональда Трампа у сфері економіки та боротьби з інфляцією.

Про це свідчать результати нового опитування, опублікованого Financial Times.

Що показало опитування

Згідно з дослідженням, майже 58% американців заявили, що «повністю» або «частково» не схвалюють політику Трампа щодо інфляції та вартості життя.

Ще понад половина респондентів негативно оцінили дії президента у питаннях зайнятості та загального стану економіки.

Крім того, 55% опитаних вважають, що запроваджені Трампом мита завдали шкоди економіці США. Лише приблизно чверть виборців переконані, що торговельна політика президента мала позитивний ефект.

За даними FT, невдоволення економічною ситуацією та загострення конфлікту з Іраном можуть ускладнити позиції Республіканської партії перед проміжними виборами до Конгресу, які відбудуться у листопаді.

Опитування, проведене дослідницькою компанією Focaldata, показало, що саме інфляція та вартість життя залишаються головними проблемами для американських виборців.

За матеріалами:

