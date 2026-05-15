LinkedIn планує скоротити понад 800 працівників

LinkedIn готується оголосити про скорочення персоналу в рамках цьогорічних масштабних скорочень у технологічному секторі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Соціальна мережа, що належить Microsoft, планує скоротити близько 5% персоналу в рамках реорганізації команд та зосередження співробітників на напрямках, де бізнес компанії зростає, повідомив один із співрозмовників на умовах анонімності.

Штат LinkedIn

За даними веб-сайту LinkedIn, штат компанії налічує понад 17 500 штатних співробітників по всьому світу. Reuters не вдалося визначити, які саме команди будуть зачеплені скороченнями.
Скорочення відбуваються на тлі того, що дохід LinkedIn, який продає інструменти для підбору персоналу та передплати, зріс на 12% у щойно завершеному кварталі порівняно з попереднім роком, що свідчить про прискорення зростання у 2026 році, згідно з документами Microsoft, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж.
Одне з джерел повідомило Reuters, що причиною звільнень не було те, що штучний інтелект замінить робочі місця в LinkedIn.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що керівник із глобальних питань та юридичний директор LinkedIn Блейк Ловіт повідомив про скорочення обсягів найму приблизно на 20% із 2022 року. Водночас він заперечив вплив штучного інтелекту. Виступаючи на Semafor World Economy Summit, він зазначив, що наразі дані не підтверджують прямого впливу штучного інтелекту на скорочення робочих місць.
За матеріалами:
Mind
