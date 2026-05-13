General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту

Під скорочення потраплять близько 500-600 працівників
Американський автовиробник General Motors скорочує сотні співробітників свого IT-підрозділу. Компанія прагне зменшити витрати та звільнити ресурси для найму спеціалістів із сучасними навичками, насамперед у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел, під скорочення потраплять близько 500−600 працівників у різних офісах компанії по всьому світу. У GM підтвердили звільнення, пояснивши їх необхідністю трансформувати IT-департамент та краще підготувати бізнес до технологічних викликів майбутнього.

Чому компанія змінює кадри

Зміна штату відбувається на тлі перегляду глобальної стратегії автогіганта:
  • ставка на ШІ та софт: GM хоче бачити у команді людей, здатних інтегрувати штучний інтелект у виробництво та створювати складне програмне забезпечення для нових моделей авто;
  • криза електромобілів: попит на електрокари виявився нижчим за очікування, через що компанія вже зафіксувала збитки на суму 8,7 млрд доларів;
  • економія: через зростання інфляції у світі керівництво запроваджує сувору фінансову дисципліну та скорочує витрати на напрямки, що втратили
На фоні новин про звільнення акції General Motors впали на 3,9%. Це стало додатковим ударом по капіталізації компанії, чиї папери демонструють падіння після рекордних показників на початку року.
За матеріалами:
Діло
