General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту
Американський автовиробник General Motors скорочує сотні співробітників свого IT-підрозділу. Компанія прагне зменшити витрати та звільнити ресурси для найму спеціалістів із сучасними навичками, насамперед у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел, під скорочення потраплять близько 500−600 працівників у різних офісах компанії по всьому світу. У GM підтвердили звільнення, пояснивши їх необхідністю трансформувати IT-департамент та краще підготувати бізнес до технологічних викликів майбутнього.
Чому компанія змінює кадри
Зміна штату відбувається на тлі перегляду глобальної стратегії автогіганта:
- ставка на ШІ та софт: GM хоче бачити у команді людей, здатних інтегрувати штучний інтелект у виробництво та створювати складне програмне забезпечення для нових моделей авто;
- криза електромобілів: попит на електрокари виявився нижчим за очікування, через що компанія вже зафіксувала збитки на суму 8,7 млрд доларів;
- економія: через зростання інфляції у світі керівництво запроваджує сувору фінансову дисципліну та скорочує витрати на напрямки, що втратили
На фоні новин про звільнення акції General Motors впали на 3,9%. Це стало додатковим ударом по капіталізації компанії, чиї папери демонструють падіння після рекордних показників на початку року.
Поділитися новиною
Також за темою
США витратили $29 млрд на війну з Іраном за кілька місяців
В ЄС запровадять для пасажирів єдиний квиток на рейси різних операторів
Які старі мобільні телефони коштують мільйони
ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до угоди про Спецтрибунал
Вежа Трампа за 1,5 млрд доларів: чому проєкт скасували
Сценарії війни на Близькому Сході та їх наслідки для України