США витратили $29 млрд на війну з Іраном за кілька місяців

США та Іран
Військова операція США проти Ірану вже коштувала американському бюджету $29 млрд. Про це 13 травня заявив високопосадовець Пентагону, уточнивши, що за останній місяць оцінка витрат зросла ще на $4 млрд.
Про це пише Reuters.

Витрати зростають

Наприкінці минулого місяця Міністерство оборони США оцінювало вартість війни у $25 млрд. За словами Джулса Герста, який тимчасово виконує обов’язки головного фінансового контролера Пентагону, нова сума враховує оновлені витрати на ремонт і заміну техніки, а також поточні операційні витрати.
«Команда Об’єднаного комітету начальників штабів і фінансовий департамент Пентагону постійно переглядають цю оцінку», — сказав Гurst під час виступу в Конгресі разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Політичний фактор перед виборами

Зростання військових витрат відбувається на тлі підготовки до проміжних виборів у США, які відбудуться вже за шість місяців. Республіканці на чолі з Президентом Дональдом Трампом ризикують втратити більшість у Палаті представників.
Демократи намагаються пов’язати витрати на війну з проблемами вартості життя та інфляції, використовуючи це як один із ключових аргументів у передвиборчій кампанії.
Перші дні війни коштували понад $11 млрд

Як повідомляло Reuters із посиланням на джерело, адміністрація Трампа оцінювала витрати лише за перші шість днів війни щонайменше у $11,3 млрд.
При цьому Пентагон не уточнює, за якою саме методикою було розраховано поточну оцінку в $29 млрд.
Редактор
