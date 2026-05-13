0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вежа Трампа за 1,5 млрд доларів: чому проєкт скасували

Світ
191
Вежа Трампа за 1,5 млрд доларів: чому проєкт скасували
Вежа Трампа за 1,5 млрд доларів: чому проєкт скасували
Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower на Золотому узбережжі скасували менш ніж за три місяці після підписання угоди.
Про це повідомляє Bloomberg.

Про що йдеться

91-поверховий комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast планували побудувати в районі Surfers Paradise у штаті Квінсленд. Проєкт оцінювали майже в 1,5 млрд австралійських доларів. Передбачалося, що вежа стане найвищою будівлею Австралії.
Читайте також
Забудовником виступала австралійська компанія Altus Property Group, яка в лютому підписала угоду з The Trump Organization у Флориді. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, близько 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб і басейни.

Причини скасування

Але тепер співпрацю сторін припинено. Глава Altus Property Group Девід Янг заявив, що бренд Trump став «токсичним» в Австралії на тлі війни навколо Ірану і політичної ситуації в США. За його словами, це вплинуло на перспективи проєкту і ставлення громадськості.
У The Trump Organization, зі свого боку, заявили, що австралійський девелопер нібито не виконав частину контрактних зобов’язань. При цьому Altus стверджує, що сам проєкт хмарочоса не скасовано остаточно і компанія розглядає співпрацю з іншими люксовими брендами.
Читайте також
Будівництво планували почати вже в серпні 2026 року, проте проєкт так і не отримав офіційного погодження місцевої влади. На момент скасування партнерства девелопер ще не подав повноцінну заявку на будівництво до міської ради Gold Coast.
Раніше Finance.ua писав, що півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з’явитися у продажу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
США
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems