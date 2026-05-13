Вежа Трампа за 1,5 млрд доларів: чому проєкт скасували Вчора 13:27 — Світ

Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower на Золотому узбережжі скасували менш ніж за три місяці після підписання угоди.

Про це повідомляє Bloomberg

Про що йдеться

91-поверховий комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast планували побудувати в районі Surfers Paradise у штаті Квінсленд. Проєкт оцінювали майже в 1,5 млрд австралійських доларів. Передбачалося, що вежа стане найвищою будівлею Австралії.

Забудовником виступала австралійська компанія Altus Property Group, яка в лютому підписала угоду з The Trump Organization у Флориді. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, близько 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб і басейни.

Причини скасування

Але тепер співпрацю сторін припинено. Глава Altus Property Group Девід Янг заявив, що бренд Trump став «токсичним» в Австралії на тлі війни навколо Ірану і політичної ситуації в США. За його словами, це вплинуло на перспективи проєкту і ставлення громадськості.

У The Trump Organization, зі свого боку, заявили, що австралійський девелопер нібито не виконав частину контрактних зобов’язань. При цьому Altus стверджує, що сам проєкт хмарочоса не скасовано остаточно і компанія розглядає співпрацю з іншими люксовими брендами.

Будівництво планували почати вже в серпні 2026 року, проте проєкт так і не отримав офіційного погодження місцевої влади. На момент скасування партнерства девелопер ще не подав повноцінну заявку на будівництво до міської ради Gold Coast.

півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з'явитися у продажу.

