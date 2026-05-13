Південня Корея може ввести податок на прибуток від ШІ Сьогодні 06:22 — Світ

Південна Корея розглядає можливість спрямувати частину надприбутків від індустрії штучного інтелекту на соціальні програми.

В уряді обговорюють ідею так званого «національного дивіденду», який міг би фінансувати підтримку молоді, сільських громад, митців та пенсіонерів.

Про це повідомляють Bloomberg , Tech Xplore, Nikkei Asia та AFP.

Що пропонують

Ініціативу озвучив старший секретар президента з питань політики Кім Йон Бом. На його думку, Південна Корея поступово переходить від традиційної експортної моделі до економіки, де найбільші прибутки концентруються у технологічних компаніях.

Йдеться насамперед про Samsung Electronics та SK hynix — провідних виробників чипів пам’яті, які отримують рекордні доходи завдяки глобальному попиту на рішення для штучного інтелекту.

Для пом’якшення соціальних наслідків цього переходу Кім запропонував концепцію «національного дивіденду».

«Використання частини надприбутків для забезпечення соціальної стабільності нинішнього покоління та пом’якшення перехідних витрат — це не просто перерозподіл, а й тип витрат на підтримку системи», — прокоментував Кім Йон Бом.

Чиновник запропонував використати частину цих доходів для:

підтримки молодіжних стартапів;

програм базового доходу для сільських і рибальських громад;

фінансування культурних проєктів;

зміцнення пенсійної системи.

Як відреагував ринок

Заяви про можливий перерозподіл прибутків викликали різку реакцію інвесторів. Індекс Kospi спочатку впав на 5,1%, а згодом скоротив падіння до 2,3%.

Після цього Кім Йон Бом уточнив, що наразі йдеться не про негайне запровадження нового податку, а про можливе використання додаткових податкових надходжень. В адміністрації президента також заявили, що ця ідея поки не є офіційною позицією уряду.

Чому тема стала актуальною

У Південній Кореї посилюються дискусії щодо того, хто має отримувати вигоду від буму штучного інтелекту.

Профспілка Samsung Electronics, зокрема, вимагає збільшити бонуси працівникам і пропонує спрямовувати 15% операційного прибутку компанії на виплати персоналу.

За прогнозами, у 2026 році Samsung Electronics може отримати близько 330 трлн вон операційного прибутку (близько 220 мільярдів доларів), а SK hynix — 239 трлн вон.

Що далі

Попри занепокоєння інвесторів, Південна Корея продовжує активно інвестувати у сферу штучного інтелекту. Країна планує потроїти державні витрати на цей напрям, щоб увійти до трійки світових лідерів поряд зі США та Китаєм.

Поки що ідея «національного дивіденду» перебуває на стадії обговорення, але сама дискусія свідчить про прагнення влади знайти спосіб розподілити економічні вигоди від розвитку ШІ між ширшим колом громадян.

