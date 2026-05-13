Сценарії війни на Близькому Сході та їх наслідки для України

Фото: УКГВ ООН
Національний банк України аналізує кілька сценаріїв розвитку ситуації на Близькому Сході, оскільки подальший перебіг конфлікту може вплинути на інфляцію, економічне зростання та зовнішню торгівлю України.

Два сценарії і їхній вплив на Україну

  • У базовому сценарії НБУ очікує поступове зниження напруженості та здешевлення нафти Brent до 80 доларів за барель до кінця 2026 року.
  • Альтернативний сценарій передбачає затяжний конфлікт і збереження цін на нафту на рівні не нижче 100 доларів за барель.
Інфляція

Зростання світових цін на нафту швидко впливає на ціни в Україні, оскільки країна значною мірою залежить від імпорту пального.
Подорожчання бензину та дизеля збільшує витрати бізнесу на транспортування та логістику, а це поступово відображається у вартості товарів і послуг. У результаті інфляційний тиск посилюється.

ВВП

Вищі ціни на енергоносії стримують економічну активність. Зростання собівартості в енергоємних та транспортно залежних галузях знижує їх маржинальність і змушує бізнес скорочувати виробництво. Це створює додаткові перешкоди для економічного відновлення.
Зовнішня торгівля

Подорожчання нафти та газу означає більші витрати на імпорт енергоресурсів, необхідних для роботи економіки та забезпечення оборонних потреб.
Водночас частково цей ефект можуть компенсувати:
  • вищі ціни на продовольство;
  • подорожчання металургійної продукції;
  • зростання попиту на українські оборонні технології.

Безпека

Зміна геополітичних пріоритетів міжнародних партнерів створює для України як додаткові можливості, так і нові ризики.
Водночас високі ціни на нафту збільшують доходи країни-агресора, хоча не усувають накопичені структурні проблеми її економіки.
НБУ зазначає, що й надалі оперативно реагуватиме на зміни зовнішніх умов, щоб зберегти макрофінансову стабільність. Якщо ризики для інфляції посиляться, регулятор готовий вжити додаткових заходів, зокрема посилити монетарну політику.
Раніше ми повідомяли, що за оцінкою Держстату, у I кварталі 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,7% у порівнянні з попереднім кварталом та на 0,5% у порівнянні з I кварталом торік.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
ВВПНБУІнфляція
