Місце для вашої реклами

Інфляція, ВВП і ризики: що прогнозують у Нацбанку

Прогнозування зростання економіки
Національний банк разом із рішенням зберегти облікову ставку на рівні 15% оприлюднив оновлені дані щодо інфляції, розвитку економіки та ключових ризиків.

Інфляція знову зростає

Як йдеться у повідомленні регулятора, після тривалого уповільнення з червня 2025 року до січня 2026 року інфляція перейшла до зростання. Основні причини:
  • подорожчання енергоресурсів через атаки на енергосистему,
  • зростання цін на пальне на тлі подій на Близькому Сході,
  • попереднє послаблення гривні,
  • швидше, ніж очікувалося, підвищення зарплат.
У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, базова — до 7,1%, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання цін тривало, хоча інфляційні очікування загалом залишалися стабільними.

Коли інфляція знову почне знижуватися

У найближчі місяці інфляція триматиметься поблизу поточних рівнів, але у другому півріччі може зрости до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з тиском на витрати бізнесу, насамперед через вже зафіксоване подорожчання енергії.
Повернення до стійкого зниження очікується з 2027 року. Серед ключових факторів — зменшення зовнішнього цінового тиску, поступове відновлення врожаїв та покращення ситуації в енергетиці. За прогнозом НБУ, інфляція сповільниться до 6,5% наприкінці 2027 року і досягне цілі 5% у 2028 році.

Економіка зростає повільніше

НБУ фіксує, що на початку 2026 року економічна активність сповільнилася через атаки на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму. Додатково вплинули затримки міжнародної допомоги.
У результаті зростання ВВП у I кварталі оцінюється лише на рівні 0,2% у річному вимірі.
Надалі регулятор очікує на такі показники:
  • прогноз на 2026 рік погіршено до 1,3%;
  • у наступні роки очікується прискорення економіки до 2,8−3,7% завдяки відновленню енергосистеми, інвестиціям і внутрішньому попиту.

Зовнішня допомога та головні ризики

НБУ зазначає, що невизначеність із міжнародною підтримкою зменшилася. Очікується понад 53 млрд дол. допомоги у 2026 році, що дозволить покривати бюджетні потреби та підтримувати резерви на високому рівні.
Місце для вашої реклами
Водночас ключовим ризиком залишається війна. Подальші атаки на інфраструктуру, можливі перебої з фінансуванням, дефіцит робочої сили та розвиток ситуації на Близькому Сході можуть посилити інфляційний тиск і стримувати економіку.
Разом із цим зберігається і потенціал позитивних сценаріїв — посилення підтримки партнерів, просування реформ і залучення інвестицій у разі покращення безпекової ситуації.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУВВПЕкономікаІнфляція
Місце для вашої реклами
