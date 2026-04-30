Інфляція, ВВП і ризики: що прогнозують у Нацбанку

Прогнозування зростання економіки

Національний банк разом із рішенням зберегти облікову ставку на рівні 15% оприлюднив оновлені дані щодо інфляції, розвитку економіки та ключових ризиків.

Інфляція знову зростає

Основні причини: Як йдеться у повідомленні регулятора, після тривалого уповільнення з червня 2025 року до січня 2026 року інфляція перейшла до зростання.

подорожчання енергоресурсів через атаки на енергосистему,

зростання цін на пальне на тлі подій на Близькому Сході,

попереднє послаблення гривні,

швидше, ніж очікувалося, підвищення зарплат.

Читайте також Середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч гривень

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, базова — до 7,1%, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання цін тривало, хоча інфляційні очікування загалом залишалися стабільними.

Коли інфляція знову почне знижуватися

У найближчі місяці інфляція триматиметься поблизу поточних рівнів, але у другому півріччі може зрости до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з тиском на витрати бізнесу, насамперед через вже зафіксоване подорожчання енергії.

Повернення до стійкого зниження очікується з 2027 року. Серед ключових факторів — зменшення зовнішнього цінового тиску, поступове відновлення врожаїв та покращення ситуації в енергетиці. За прогнозом НБУ, інфляція сповільниться до 6,5% наприкінці 2027 року і досягне цілі 5% у 2028 році.

Економіка зростає повільніше

НБУ фіксує, що на початку 2026 року економічна активність сповільнилася через атаки на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму. Додатково вплинули затримки міжнародної допомоги.

У результаті зростання ВВП у I кварталі оцінюється лише на рівні 0,2% у річному вимірі.

Надалі регулятор очікує на такі показники:

прогноз на 2026 рік погіршено до 1,3%;

у наступні роки очікується прискорення економіки до 2,8−3,7% завдяки відновленню енергосистеми, інвестиціям і внутрішньому попиту.

Зовнішня допомога та головні ризики

НБУ зазначає, що невизначеність із міжнародною підтримкою зменшилася. Очікується понад 53 млрд дол. допомоги у 2026 році, що дозволить покривати бюджетні потреби та підтримувати резерви на високому рівні.

Водночас ключовим ризиком залишається війна. Подальші атаки на інфраструктуру, можливі перебої з фінансуванням, дефіцит робочої сили та розвиток ситуації на Близькому Сході можуть посилити інфляційний тиск і стримувати економіку.

Разом із цим зберігається і потенціал позитивних сценаріїв — посилення підтримки партнерів, просування реформ і залучення інвестицій у разі покращення безпекової ситуації.

