Інфляція, ВВП і ризики: що прогнозують у Нацбанку

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, базова — до 7,1%, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання цін тривало, хоча інфляційні очікування загалом залишалися стабільними.
Коли інфляція знову почне знижуватися
У найближчі місяці інфляція триматиметься поблизу поточних рівнів, але у другому півріччі може зрости до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з тиском на витрати бізнесу, насамперед через вже зафіксоване подорожчання енергії.
Повернення до стійкого зниження очікується з 2027 року. Серед ключових факторів — зменшення зовнішнього цінового тиску, поступове відновлення врожаїв та покращення ситуації в енергетиці. За прогнозом НБУ, інфляція сповільниться до 6,5% наприкінці 2027 року і досягне цілі 5% у 2028 році.
Економіка зростає повільніше
НБУ фіксує, що на початку 2026 року економічна активність сповільнилася через атаки на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму. Додатково вплинули затримки міжнародної допомоги.
У результаті зростання ВВП у I кварталі оцінюється лише на рівні 0,2% у річному вимірі.
Надалі регулятор очікує на такі показники:
прогноз на 2026 рік погіршено до 1,3%;
у наступні роки очікується прискорення економіки до 2,8−3,7% завдяки відновленню енергосистеми, інвестиціям і внутрішньому попиту.
Зовнішня допомога та головні ризики
НБУ зазначає, що невизначеність із міжнародною підтримкою зменшилася. Очікується понад 53 млрд дол. допомоги у 2026 році, що дозволить покривати бюджетні потреби та підтримувати резерви на високому рівні.
Водночас ключовим ризиком залишається війна. Подальші атаки на інфраструктуру, можливі перебої з фінансуванням, дефіцит робочої сили та розвиток ситуації на Близькому Сході можуть посилити інфляційний тиск і стримувати економіку.
Разом із цим зберігається і потенціал позитивних сценаріїв — посилення підтримки партнерів, просування реформ і залучення інвестицій у разі покращення безпекової ситуації.