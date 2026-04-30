День фінансів: рішення щодо облікової ставки, кешбек на пальне, тариф на електроенергію Сьогодні 17:45

Четвер, 30 квітня. Кабінет Міністрів залишив без змін ціни на електроенергію, продовжив дію програми кешбеку на пальне та запропонував бізнесу кредити під 10% на енергогенерацію.

Рішення НБУ щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Як пояснив регулятор, це допоможе підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.

Як сказано в повідомленні регулятора, після тривалого уповільнення з червня 2025 року до січня 2026 року інфляція перейшла до зростання. У результаті зростання ВВП у I кварталі оцінюється лише на рівні 0,2% у річному вимірі. Водночас НБУ зазначає, що невизначеність із міжнародною підтримкою зменшилася.

Що треба знати перед купівлею житла

Перед купівлею квартири в новобудові інвесторам варто ретельно перевіряти правовий статус об’єкта та цільове призначення земельної ділянки. Стабільність забудовника найкраще підтверджується порівнянням обсягів здачі об’єктів за останні роки. Важливими індикаторами безпеки є участь будинку в програмі «єОселя», бо банк-партнер проводить перевірку дозвільної документації та правового статусу об’єкта.

Відмітимо, що РІЕЛ входить у п'ятірку девелоперів, які наростили будівництво в столиці за 2025 рік. Разом з тим, за весь час діяльності забудовнику вдалося реалізувати понад сотню проєктів на більш як мільйон квадратних метрів.

Кешбек на пальне

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Максимальний розмір компенсації становитиме до 500 грн замість 1000 гривень.

Нові правила працевлаштування

Кабінет Міністрів запровадив експериментальний проєкт щодо працевлаштування та оформлення трудових відносин в електронній формі через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». Фактично передбачається створення моделі, за якої більшість кадрових процесів можна буде здійснювати дистанційно.

ПДВ для ФОП

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що питання запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців можуть відтермінувати за підсумками місії Міжнародного валютного фонду, яка запланована на травень-червень 2026 року.

🗨️ «Є відчуття за результатами перемовин, що це питання може бути переглянуте в позитивний бік відповідно до наших потреб. Відповідно, воно буде відтерміноване. Але остаточне рішення буде прийнято лише після закінчення місії наприкінці травня — на початку червня», — зазначив міністр.

Кредити під 10% на енергогенерацію

Кабінет Міністрів запустив новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:

газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

систем накопичення енергії;

мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Додамо, що уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми єВідновлення у розмірі 2 млрд грн.

У Мінвідновлення зазначили , що система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн. Триває робота над відновленням пошкоджених ТЕЦ та створенням додаткових потужностей, на даний момент мова про приблизно 30 альтернативних системах.

Середня зарплата в Україні

За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано в Києві — 49 381 грн. Найнижчий показник зафіксовано у Кіровоградській області — 21 375 грн.

Тариф на електроенергію

Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін

Новий Митний кодекс

Міністерство фінансів працює над новою редакцією Митного кодексу, яка надасть митним органам правоохоронних функцій. У міністерстві зазначили, що Україна послідовно впроваджує модель, за якої правоохоронна функція закріплюється за митними органами відповідно до європейської практики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.