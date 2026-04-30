Скільки коштів треба для підготовки столиці до опалювального сезону

Енергетика
Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише interfax.
«На сьогоднішній день місто говорить про те, що вони готові залучити 15 млрд грн. Внесок країни має бути приблизно таким самим. Київ є одним з найбільш платозапроможних населених пунктів України, тому ми очікуємо, безумовно, від Києва переорієнтацію з програм, які на сьогоднішній день не є настільки пріоритетними, і фокус виключно на забезпечення життєдіяльності міста», — сказав Кулеба кореспонденту інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна».
За його словами, паралельно триває робота над відновленням пошкоджених ТЕЦ та створенням додаткових потужностей, на даний момент мова о приблизно 30 альтернативних системах, рішення вже знайдені для більшості мікрорайонів.
«Інженерні рішення є, певна їх кількість вже затверджена, певна опрацьовується, але (у міста) вже є графіки закупівлі, встановлення відповідного обладнання», — зазначив він.
Дарницька ТЕЦ, яка є у приватній власності, теж активно включена в плани оновлення. За словами Кулеби, представники ТЕЦ-4 «повністю інтегровані в проєкт і відновлення ТЕЦ, і створення альтернативи».
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаКиїв
