Ціни на енергоносії злетять: Світовий банк оприлюднив тривожний прогноз на 2026 рік Вчора 19:00 — Енергетика

У 2026 році світові ціни на енергоносії можуть підскочити на 24% і сягнути найвищої позначки з часів початку повномасштабної війни росії проти України.

Про це у своєму огляді Commodity Markets Outlook повідомляє Світовий банк.

Описаний сценарій можливий за умови, що найсерйозніші перебої, викликані конфліктом на Близькому Сході, вдасться подолати у травні. Якщо ж бойові дії й надалі загострюватимуться, а перебої з постачанням затягнуться, ціни на сировинні товари можуть піднятися навіть вище.

У базовому сценарії очікується поступове відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку майже до довоєнних рівнів до жовтня.

За прогнозом, у 2026 році загальний індекс цін на сировинні товари збільшиться на 16% через різке подорожчання енергоносіїв і добрив, а також рекордно високі ціни на низку важливих металів.

За оцінкою Світового банку, атаки на енергетичну інфраструктуру та перебої з транспортуванням через протоку, якою до війни проходило близько 35% світової морської торгівлі нафтою, стали справжнім шоком для нафтового ринку.

У 2026 році середня ціна нафти Brent прогнозується на рівні $86 за барель проти $69 у 2025-му. У разі подальшого пошкодження критичної нафтогазової інфраструктури та повільного відновлення експорту ціна нафти цього року може досягти $115 за барель.

За словами фахівців, війна впливає на світову економіку поступово, хвилями. Спочатку через зростання цін на енергоносії, потім — на продукти харчування, а згодом — через прискорення інфляції, що спричиняє підвищення відсоткових ставок і подорожчання боргового фінансування.

УНІАН

