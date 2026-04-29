Берлін веде переговори з Польщею щодо постачання нафти Вчора 21:34 — Енергетика

Німеччина веде переговори з Польщею щодо постачання нафти для нафтопереробного заводу через ризик припинення транзиту сировини з Казахстану територією росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на представника Міністерства економіки та енергетики ФРН.

Переговори щодо альтернативних поставок

За словами представника відомства, Берлін обговорює з польським урядом можливість транзиту додаткових обсягів нафти для нафтопереробного заводу в Шведті. Підприємство невдовзі може втратити постачання казахстанської сировини.

Казахстан транспортував нафту на цей НПЗ північною гілкою трубопроводу «Дружба» з 2023 року — після того, як Європа майже повністю відмовилася від імпорту російської нафти на тлі війни рф проти України. росія планує призупинити дію цієї домовленості з наступного місяця, через що Казахстан змушений перенаправляти обсяги.

Вплив на енергетичну безпеку

Водночас представник відомства заявив, що втрата поставок із Казахстану не «поставить під загрозу безпеку поставок нафтопродуктів у Німеччину, навіть якщо НПЗ у Шведті працюватиме зі зниженою потужністю».

«Цей крок змушує НПЗ у Шведті, який забезпечує Німеччину авіаційним та іншими видами пального, шукати альтернативні джерела поставок у той час, коли нафтопереробні підприємства в усій Європі шукають заміну близькосхідним сортам нафти, що більше не надходять до її портів через війну з Іраном. Чехія, яка імпортує паливо з Німеччини, заявила, що розглядає заходи на випадок збоїв у виробництві у Шведті», — підсумували в Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що росія має намір припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини нафтопроводом Дружба з 1 травня. Віцепрем’єр-міністр рф Олександр Новак заявляв, що цей крок був обумовлений «технічними можливостями», не надавши жодних додаткових пояснень.

23 квітня в Міністерстві економіки ФРН заявили, що «будуть використані наявні варіанти для гарантування безпеки поставок у Німеччині» і що такий крок Кремля «не ставить під загрозу» безпеку поставок нафтопродуктів.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.