Берлін веде переговори з Польщею щодо постачання нафти

Німеччина веде переговори з Польщею щодо постачання нафти для нафтопереробного заводу через ризик припинення транзиту сировини з Казахстану територією росії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на представника Міністерства економіки та енергетики ФРН.
Переговори щодо альтернативних поставок
За словами представника відомства, Берлін обговорює з польським урядом можливість транзиту додаткових обсягів нафти для нафтопереробного заводу в Шведті. Підприємство невдовзі може втратити постачання казахстанської сировини.
Казахстан транспортував нафту на цей НПЗ північною гілкою трубопроводу «Дружба» з 2023 року — після того, як Європа майже повністю відмовилася від імпорту російської нафти на тлі війни рф проти України. росія планує призупинити дію цієї домовленості з наступного місяця, через що Казахстан змушений перенаправляти обсяги.
Вплив на енергетичну безпеку
Водночас представник відомства заявив, що втрата поставок із Казахстану не «поставить під загрозу безпеку поставок нафтопродуктів у Німеччину, навіть якщо НПЗ у Шведті працюватиме зі зниженою потужністю».
«Цей крок змушує НПЗ у Шведті, який забезпечує Німеччину авіаційним та іншими видами пального, шукати альтернативні джерела поставок у той час, коли нафтопереробні підприємства в усій Європі шукають заміну близькосхідним сортам нафти, що більше не надходять до її портів через війну з Іраном. Чехія, яка імпортує паливо з Німеччини, заявила, що розглядає заходи на випадок збоїв у виробництві у Шведті», — підсумували в Bloomberg.
Раніше повідомлялося, що росія має намір припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини нафтопроводом Дружба з 1 травня. Віцепрем’єр-міністр рф Олександр Новак заявляв, що цей крок був обумовлений «технічними можливостями», не надавши жодних додаткових пояснень.
23 квітня в Міністерстві економіки ФРН заявили, що «будуть використані наявні варіанти для гарантування безпеки поставок у Німеччині» і що такий крок Кремля «не ставить під загрозу» безпеку поставок нафтопродуктів.