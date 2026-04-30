Боснія і Герцеговина і Хорватія збудують газопровід в обхід російських маршрутів Сьогодні 04:32 — Енергетика

Хорватія та Боснія і Герцеговина підписали угоду про будівництво газопроводу Southern Interconnection, який з’єднає боснійську газову мережу з хорватською інфраструктурою та ЗПГ-терміналом на острові Крк в Адріатичному морі.

Про це повідомляє Associated Press.

Деталі проєкту

Інвестором і забудовником проєкту призначено американську компанію AAFS Infrastructure and Energy.

Угоду підписали хорватський прем’єр-міністр Андрій Пленкович і голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Бор’яна Крісто у присутності міністра енергетики США Кріса Райта на полях саміту країн Балтійського, Чорноморського та Адріатичного регіонів у Дубровнику.

Пленкович написав у соцмережах, що трубопровід «зміцнить енергетичну безпеку та незалежність», Крісто назвала підписання «великим днем для обох країн».

Читайте також Берлін веде переговори з Польщею щодо постачання нафти

В американській делегації була також заступник держсекретаря з політичних питань Еллісон Хукер, яка заявила, що США готові сприяти зниженню енергетичної залежності регіону від росії та стимулюванню економічного зростання.

Переговори щодо газопроводу до Боснії велися з початку 2026 року. У січні повідомлялося, що в обговоренні контракту вартістю близько $200 млн беруть участь особи, пов’язані з Дональдом Трампом.

Технічні характеристики

Протяжність трубопроводу становитиме близько 235 км, він дозволить Боснії і Герцеговині імпортувати газ із США та інших країн в обхід російських маршрутів.

Зараз Боснія і Герцеговина практично повністю залежить від російського газу, що надходить через Сербію і «Турецький потік» через Болгарію.

За даними місцевих ЗМІ, обсяг інвестицій у новий трубопровід може сягнути $1,5 млрд.

На полях того ж саміту інвестиційна група Pantheon Atlas LLC оголосила про плани будівництва в Хорватії «гіперскейл-кампуса» у сфері ШІ та інновацій вартістю 50 млрд євро. Відповідний лист про наміри підписано з хорватською групою Koncar.

