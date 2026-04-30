Нові правила працевлаштування: Кабмін запускає експериментальний проєкт Сьогодні 15:06

Ще один крок до цифровізації кадрових процесів

Кабінет Міністрів запровадив експериментальний проєкт щодо працевлаштування та оформлення трудових відносин в електронній формі через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». Це ще один крок до цифровізації кадрових процесів і поступової відмови від паперового документообігу.

Про це повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Які зміни передбачає проєкт

У межах експерименту планується впровадити:

електронне оформлення працівників;

укладення трудових договорів онлайн;

обмін даними між державними органами без участі роботодавця;

спрощення кадрових процедур;

скорочення часу на прийняття працівника на роботу.

Фактично передбачається створення моделі, за якої більшість кадрових процесів можна буде здійснювати дистанційно.

Що залишається чинним для роботодавців

Попри запуск експериментального проєкту, чинні вимоги законодавства не змінюються.

Зокрема, постанова КМУ № 413 щодо повідомлення податкової служби про прийняття працівника на роботу продовжує діяти. Роботодавці й надалі зобов’язані подавати відповідне повідомлення до початку роботи працівника.

Таким чином:

стандартні кадрові процедури залишаються чинними;

повідомлення до ДПС подається у звичному порядку;

електронний формат функціонує в тестовому режимі.

Чому бізнесу варто готуватися вже зараз

Хоча зміни поки не є обов’язковими, практика свідчить, що експериментальні проєкти часто стають основою для постійного регулювання.

У зв’язку з цим роботодавцям рекомендують:

перевірити кадрову документацію;

впорядкувати персональні дані працівників;

забезпечити наявність електронних підписів;

оцінити готовність до цифрового документообігу;

відстежувати офіційні роз’яснення уряду.

«Сьогодні це експеримент, а завтра — новий стандарт оформлення трудових відносин. Тому роботодавцям варто не чекати обов’язкових змін, а вже зараз адаптувати кадрові процеси до електронного формату роботи», — наголосили у відомстві.

Що відомо про єдину цифрову екосистему «Обрій»

Раніше Finance.ua розповідав , що всі дані щодо взаємодії на ринку праці будуть зібрані в єдиній системі «Обрій». Перший етап запуску платформи було заплановано на весну 2026 року.

Очікувалося, що на першому етапі через платформу, зокрема з інтеграцією з «Дією», користувачі зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися, зокрема на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію.

У Мінекономіки наголошували , що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах. Роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дати повну картину попиту і пропозиції по регіонах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.